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國慶連假省時省荷包 搭客運、轉乘、台灣好行優惠多
迎接國慶3天連續，出遊賞楓正是時候。公路總局台中區監理所所長楊聰賢說，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸、紓解交通壅塞，10月7日0時至10月10日24時，搭國道客運路線可享優惠、「台灣好行」路線使用電子票證享半價優惠，另搭乘國道客運、高鐵、台鐵於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外）還可享有1段票或基本里程免費，省時省荷包。
楊聰賢說，連假期間無論是返鄉或出遊民眾，可利用公路總局指定的國道客運轉乘在地客運，享票價及轉乘雙重優惠，另外於連假期間使用電子票證或行動支付搭乘中部地區「台灣好行」路線至日月潭、埔里、溪頭、清境、鹿港、車埕、東埔等地，皆可享有票價半價優惠，歡迎民眾多加利用;同時也建議民眾利用手機下載「iBus_公路客運」APP，以方便查詢客運路線相關資訊。
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