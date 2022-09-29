快訊

2.4萬房防疫旅館10月13日全退場 每房將一次性補助5千元

誤寫袁惟仁走了 陳文茜親自道歉：半夜吃了安眠藥記錯

異鄉遇烏克蘭難民女孩 結帳時她幫買單：一碗麵的心意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假省時省荷包 搭客運、轉乘、台灣好行優惠多

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
公路總局台中區監理所表示，迎國慶連假，搭乘「台灣好行」路線使用電子票證享半價優惠。圖／台中區監理所提供
公路總局台中區監理所表示，迎國慶連假，搭乘「台灣好行」路線使用電子票證享半價優惠。圖／台中區監理所提供

迎接國慶3天連續，出遊賞楓正是時候。公路總局台中區監理所所長楊聰賢說，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸、紓解交通壅塞，10月7日0時至10月10日24時，搭國道客運路線可享優惠、「台灣好行」路線使用電子票證享半價優惠，另搭乘國道客運、高鐵、台鐵於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外）還可享有1段票或基本里程免費，省時省荷包。

楊聰賢說，連假期間無論是返鄉或出遊民眾，可利用公路總局指定的國道客運轉乘在地客運，享票價及轉乘雙重優惠，另外於連假期間使用電子票證或行動支付搭乘中部地區「台灣好行」路線至日月潭、埔里、溪頭、清境、鹿港、車埕、東埔等地，皆可享有票價半價優惠，歡迎民眾多加利用;同時也建議民眾利用手機下載「iBus_公路客運」APP，以方便查詢客運路線相關資訊。

公路總局台中區監理所表示，迎國慶連假期間，利用公路總局指定的國道客運轉乘在地客運，可享有票價及轉乘雙重優惠。圖／台中區監理所提供
公路總局台中區監理所表示，迎國慶連假期間，利用公路總局指定的國道客運轉乘在地客運，可享有票價及轉乘雙重優惠。圖／台中區監理所提供

國道客運 連假 高鐵

延伸閱讀

銘傳大學連38年參與國慶禮賓 口罩遮不住親切微笑

高鐵國慶疏運訂票近30萬張 官網增「安心乘車」專區

國慶3天連假 全台14處國家森林遊樂區入園只要半價

國慶預演「勇鷹」領銜 CH-47吊掛國旗飛越台北上空

相關新聞

入境新制才剛上路 桃機出入境人數已破新高

第一階段國境解封今上路，入境上限提高到每周6萬人，取消機場唾液PCR，預計10月13日起開放國門，屆時不僅將實施0+7，...

影／今年秋冬流感疫情恐大爆發？ 李秉穎：一定會流行

近2年來，受到新冠疫情影響，流感疫情幾乎不見了，民眾擔心今年流感疫情大爆發。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）...

銘傳大學國慶金釵金帥亮相 「撞臉」鳳小岳、舒淇

銘傳大學已連續38年參與國慶禮賓服務，今年亦選出31名男女學生，不少禮賓成員都有張明星臉，撞臉舒淇、鳳小岳、許瑋甯。受到...

住院健保自付額上限提高明年元旦上路 影響1.32萬人

近期隨著通貨膨漲、物價上漲，國人經濟壓力沉重，攸關明年住院健保自付額上限金額，衛福部日前預告訂定草案，單次住院擬從今年4...

高溫炎熱中南部午後雷陣雨 下周三變天

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天持續受到偏東風及副熱帶高壓影響，各地氣溫偏熱，高溫32至36度，夜晚清晨低溫約21至...

下午1時36分台東規模3.5地震 花東最大震度2級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，下午1時36分，發生芮氏規模3.5地震，位置在台東縣政府北方42.6公里 ，位於台東縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。