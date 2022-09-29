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眼醫學會10月1日舉辦野餐日 邀民眾「護眼6招」顧目睭

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
中華民國眼科醫學會秘書長陳怡豪提供「護眼6招」給民眾，做好視力保健。圖／中華民國眼科醫學會提供
中華民國眼科醫學會秘書長陳怡豪提供「護眼6招」給民眾，做好視力保健。圖／中華民國眼科醫學會提供

眼科醫學會今舉行《愛的未來視》記者會，呼籲民眾定期接受眼科健檢，為自己的視覺健康把關。國健署副署長魏璽倫表示，近年來國人健康意識提升，但「視力健康」仍未受重視，由其3C產品盛行，近視愈來愈年輕化，長大後更可能惡化為高度近視。眼科醫學會也將在10月1日在新北大都會公園舉辦演餐活動，邀請民眾放下3C，走到戶外一同關心視力健康。

眼科醫學會理事長陳建同指出，人們日常生活八成以上都是透過眼睛來攫取，各年齡層都有一些好發的眼疾，國人都應每年定期檢查。視力、眼壓是眼科健檢中，必做的基本項目；若未到定期健檢的時間，但卻出現視力異常、東西模糊、需要離很近才看得見，就要及早就醫治療。

醫學會秘書長陳怡豪提供「護眼6招」給民眾，包括「每年固定1-2次檢查視力」、「每日戶外運動2-3小時以上」、「未滿2歲避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時」、「用眼30分鐘，休息10分鐘，看書保持35-40公分距離」、「讀書光線要充足，坐姿要正確」、「均衡飲食，天天5蔬果」；也以簡單的「3010120」口訣：近距離用眼30分鐘休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上，讓民眾輕鬆好記，做好視力保健。

魏璽倫表示，近十幾年來國人對於自我健康意識提升，國健署從學齡兒童眼睛健康著手，目前國健署也持續積極推動各項眼睛保健政策。近年疫情籠罩全台，不論是線上課程、居家上班或是日常社交，國人使用3C產品頻率提高，眼睛問題也隨之成為被關注的焦點。

世界衛生組織將每年10月的第2個周四訂為「世界視覺日」（World Sight Day）。中華民國眼科醫學會與愛爾康於將在「新北大都會公園」舉辦野餐活動，主題為「愛你眼睛健康」Love Your Eyes為，與國際接軌，邀請民眾一同響應10月1日下午2時至6時的野餐活動，鼓勵國人走出戶外，暫時遠離3C產品，正視眼睛健康問題。

視力 3C 健檢

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