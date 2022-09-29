世界心臟日 動保處提醒犬隻發病4徵兆

世界心臟聯盟將每年9月29日訂為世界心臟日。心血管疾病同時也是犬隻10大死因的前名，新北市動保處提醒家犬心臟病可能情形包括長期咳嗽、活力下降、呼吸窘迫、突然昏倒4大徵兆，早期發現早期治療，避免錯失黃金治療時間，讓寵物長久陪伴身邊。

心臟病其實不是人類特有的疾病，中高年齡以上小型犬品種，如馬爾濟斯、吉娃娃及貴賓犬等，因品種好發老年心臟瓣膜退化，導致心室收縮時無法有效阻擋血液，造成瓣膜性心臟病。

另外，透過後天感染心絲蟲，也會造成毛寶貝心臟疾病；不分體型、品種、年齡，都有可能會被感染，心絲蟲藉由血液流動，寄生於心臟與肺臟，初期會咳嗽、體力下降，後續則會干擾血液循環，讓心臟逐漸衰竭，嚴重可能導致猝死。飼主應避免蚊蟲叮咬毛寶貝以及口服預防用藥，杜絕罹患風險。

動保處獸醫師謝侑達自己養的14歲吉娃娃犬Cooper，日前就是因為罹患小型犬好發的瓣膜性心臟病不幸離世，雖然不捨與Cooper的分別，但謝侑達仍不吝將Copper的病例當作案例，向動保處獸醫師們分享，三年前Cooper出現長期咳嗽及活動力下降的症狀，謝醫師經過理學檢查、聽診、超音波及X光影像學檢查，發現Cooper心臟結構明顯擴大，最後診斷出有瓣膜性心臟病，在藥物以及給予氧氣治療控制下，輔以細心的照護，提升Cooper晚年的生活品質。

謝侑達表示，寵物罹患心臟疾病要把握四大徵兆包括長期咳嗽、活力下降、呼吸窘迫及突然昏倒，有必要時飼主也可記錄以上症狀的出現頻率，一旦出現以上症狀或頻率明顯增加，飼主應該帶至動物醫院就診。

若寵物患有心臟疾病，在照顧上需特別注意季節交替伴隨的溫度變化，冬天要注意保暖，夏天在環境上要注意通風不可過熱；生活方面，也要注意不可讓毛寶貝激烈運動或過累，保持無壓環境，平時在飲食上採低鹽少油，或食用處方飼料。