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推動淨零增加土壤碳匯 農糧署擴大補助有機肥

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會農糧署表示，今年將提高國產有機質肥料補助噸數，由原來每公頃最高補助6公噸，提高為每公頃最高補助10公噸2萬元。本報資料照片
農委會農糧署表示，今年將提高國產有機質肥料補助噸數，由原來每公頃最高補助6公噸，提高為每公頃最高補助10公噸2萬元。本報資料照片

為落實執行農業淨零排放策略，農委會農糧署表示，今年將提高國產有機質肥料補助噸數，由原來每公頃最高補助6公噸，提高為每公頃最高補助10公噸2萬元，希望增加土壤碳匯，並延續補助使用國產微生物肥料及農田地力肥料，農民可依作物栽培實際需求提出申請，降低化學肥料使用量。

農糧署表示，台灣氣候高溫多雨，有機質分解快速，農田土壤有機質含量普遍不足，政府獎勵農民施用國產有機質肥料改善農田地力，增進土壤有機質含量，促進國內農業資材資源循環利用，以自然為本減少碳排放量，達到增加土壤碳匯目的。

為減輕農民購肥負擔，農糧署表示，針對慣行農耕農友，每公頃最高補助施用國產有機質肥料2萬元、國產微生物肥料5000元、農田地力肥料5000元，另外農委會各試驗改良場所持續辦理作物栽培管理講習及免費土壤肥力檢測等服務，引導合理適量補充肥分。

農糧署說，依農業專家田間試驗結果顯示，補充農田土壤有機質，可提高肥料利用率，近年爭取經費、擴大推廣面積，農糧署網站推薦國產有機質肥料計有88家業者、327種品牌，農民可向耕地所在地輔導窗口（農會、公所）申請。

農糧署 農民 農委會

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