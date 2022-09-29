天氣轉涼 中部溫泉飯店聯手推優惠 兩晚一泊二食價優還免服務費

天氣逐漸轉涼，台中、苗栗3家溫泉度假飯店最近合作，推出「中台灣三大名湯 • 湯旅饗宴」的聯合住宿專案優惠活動，消費者從10月1日起到明年3月31日，雙人成行只要11499，就可以任選兩家飯店、住兩晚，附早晚餐，還免10%服務費，是十分優惠的泡湯之旅。

這3家溫泉飯店是苗栗苑裡的「享沐時光莊園渡假酒店」、台中大坑「台中日光溫泉會館」，和台中谷關「惠來谷關溫泉會館」，消費者若一時另一家的住宿兌換券尚未使用，優惠期還可延至明年6月30日。

這3家溫泉飯店在中部都具知名度，其中享沐時光莊園渡假酒店位於火炎山山腳下，可飽覽一望無際沖積扇平原，苑裡小鎮更素有「苗栗穀倉」、「藺草原鄉」美譽，其溫泉泉質為碳酸氫鹽泉，PH 8.2-8.3弱鹼性溫泉。

台中日光溫泉會館在有台中後花園之稱的大坑風景區，擁有碳酸氫鈉泉天然泉質PH 7.6的美人湯溫泉及12條大坑登山步道。

而惠來谷關溫泉會館位於台中谷關，谷關溫泉起源於日本明治時代，舊稱「明治溫泉」，據傳日本明治天皇泡完谷關溫泉後，一舉得「子」，故有了「生男湯」的傳說。