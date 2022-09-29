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生態教育向下紮根 新北野放3千螢火蟲
新北市農業局輔導新北市農會打造文山農場螢火蟲復育棲地，今與在地屈尺國小、靜心中學師生共同參與3千隻黑翅螢陸生螢火蟲幼蟲野放活動，藉由活動將生態保育教育理念向下扎根。
新北市農會所轄新店區文山農場佔地約21公頃，園區擁有多元豐富的原生動植物及昆蟲。為使該農場成為螢火蟲的庇護所，今年除改善農場供水設備外，更廣植穗花棋盤腳、盤龍木等喜愛潮濕環境的台灣原生樹種，藉由落葉形成林下腐質層，提供螢火蟲最佳的繁衍及棲息環境。
今天上午新北市農業局與屈尺國小、靜心中學師生及螢火蟲專家林衍德先生，共同將3千隻黑翅螢陸生螢火蟲幼蟲野放，而這群螢火蟲幼蟲將安靜地在棲地成長，為來年春季的螢火蟲大發生期作準備。
第一次看見螢火蟲幼蟲的學生們難掩興奮，活動中不但認識螢火蟲的習性和特色，更親眼看到螢火蟲幼蟲開心地的在草地上覓食，了解到要好好守護環境的重要，才能給螢火蟲幼蟲們一個安全且舒適的環境長大。
新北市農業局長李玟表示，螢火蟲需要生長在乾淨無污染的環境，是非常重要的生態指標生物，新北市推動友善田園區域計畫，結合農業生產與環境生態的理念推展友善農業，並攜手新北市農會，於文山農場辦理螢火蟲棲地維護與營造，活化當地生態，達到農業生產與生物多樣性共存。
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