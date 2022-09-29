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住院健保自付額上限提高明年元旦上路 影響1.32萬人

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
明年住院健保自付額上限提高，預計元旦上路，初估影響1萬3200人。本報資料照片
明年住院健保自付額上限提高，預計元旦上路，初估影響1萬3200人。本報資料照片

近期隨著通貨膨漲、物價上漲，國人經濟壓力沉重，攸關明年住院健保自付額上限金額，衛福部日前預告訂定草案，單次住院擬從今年4.3萬元增至4.8萬元，提高5000元，而全年住院累計金額將從7.2萬元增至8萬元，提升8000元，預計明年元旦上路，初估影響1萬3200人，但經濟弱勢、重大傷病不受影響。

衛福部社保司長商東福表示，依健保法規定，每年根據平均國民所得調整民眾住院自行負擔上限，此政策為避免民眾負擔過高而制定上限，以保障民眾權益，草案有60天預告期，讓外界充分了解和提供意見，且相對於門急診部分負擔，醫院的行政作業相對單純，依照往例，預計新制明年元旦起就能上路。

商東福說，此次單次住院、全年住院費用上限，均創下近年來幅度最高，主因是去年平均國民所得成長幅度較大，新制上路後，推估影響1.32萬人，但對於低收入戶等經濟弱勢、重大傷病患者等不受影響，粗估可以減少健保約6371萬支出。

依「全民健康保險法施行細則」第62條規定，保險對象應自行負擔住院費用上限，按主計總處發布最近一年平均國民所得估算，每人每次住院以平均國民所得6％為限；每人每年住院不論是否同一疾病，則以平均國民所得10％為限。

健保 衛福部

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