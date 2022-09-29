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發霉花椒煮湯導致得肝癌 教授教你保存冰箱食物

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
招名威表示，冰箱有保鮮效果，卻因溼度高加上有些人塞滿食物，內部環境差異大易造成細菌、黴菌孳生。記者翁唯真／攝影
招名威表示，冰箱有保鮮效果，卻因溼度高加上有些人塞滿食物，內部環境差異大易造成細菌、黴菌孳生。記者翁唯真／攝影

雖然已經入秋，不過天氣仍是炎熱，食物保存仍須注意，放在乾燥陰涼處或儘量新鮮食用最佳。冰箱有保鮮效果，卻因溼度高加上有些人塞滿食物，內部環境差異大易造成細菌、黴菌孳生，食物被汙染會產生大量的黃麴黴菌，長期食用讓毒素進入體內堆積，損害肝臟的健康。

中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書表示，有對夫妻因時常燉煮花椒排骨湯，但花椒因保存不當，加上氣候潮濕使花椒發霉，理論上應該丟棄，但他們卻覺得黴菌可以被沖洗乾淨，加上高溫烹煮應該就沒事了，殊不知，最後卻導致肝癌。

招名威指出，冰箱濕度高而且大家使用冰箱習慣不同，有些人塞滿滿食物，有些只裝啤酒，內部環境差異大，若沒有定期清潔乾淨，細菌、黴菌孳生的數量就會很驚人，食材放久了很容易就會被汙染。

招名威說，他們的保存、清洗、烹煮都有問題，因發霉的花椒易孳生大量的黃麴黴菌，其中就會產生毒性極強的致癌物黃麴毒素，長期食用會使毒素不斷進入體內並堆積，損害肝臟的健康，導致肝細胞病變誘發肝癌的出現。

招名威表示，要解決黃麴毒素問題不難，首先先把乾貨重新整理，該丟的丟時間太久的也丟，把乾淨的留下來；購買適量食材不要囤貨，新鮮烹煮吃最好。最後，黃麴毒素很耐高溫，無法使用高溫烹煮來消滅它，所以吃乾貨類食物都要特別注意。

招名威提醒，肝癌在台灣盛行率不低，一直都是罹癌的前幾名，不能不注意一下生活細節。

招名威 黴菌 冰箱

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