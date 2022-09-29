「空氣酸臭味是彰化共同記憶」 環團籲台化撤國賠訴訟

彰化縣府2016年停發固定汙染源操作許可證給台化公司，台化以縣政府此舉造成停工無法營運提告，彰化地方法院7月15日判決縣政府應賠償台化4億7704萬多元。環團今天表示，台化汙染彰化50年，空氣中的酸臭味已成為彰化人共同記憶，要求國賠是欺人太甚，台化應負起社會企業責任，撤回國賠訴訟。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君說，2016年台化燃煤發電廠在燃煤操作許可證到期前申請展延，彰化縣府審查卻發現，台化使用的生煤成分與環說書承諾不符，違反環評承諾，開罰30萬元，必須重新以「異動」申請操作許可證，但台化堅持為「展延」，最終無法如期申請，導致許可證2016年9月28日到期，事後台化也未再向環保局申請許可證，因長期虧損而關閉燃煤電廠，事後卻向彰化縣政府提出巨額賠償。

彰化縣環境保護聯盟理事長張淑芬表示，民國60年開始，彰化每個人都知道去台中的路上，會看到一間很大的工廠，後來才知道台化燒煤空氣汙染很嚴重；六年前台化不再燒煤，對面彰師大學生都說現在打籃球非常舒服，附近居民也說空氣變得非常好，頂樓天花板地上不再積一層灰燼。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民說，台化彰化廠2016年關廠以前，汙染彰化半世紀，影響兩代人健康，而鄰近台化彰化廠五公里之內總計有88所學校，20多萬居民，台化燃煤汽電共生機組排放廢氣的煙囪只有60公尺高，長年排放的有毒廢氣就在低空隨風擴散到附近地區，特別影響老年人和呼吸系統仍在成長的孩童。

彰化縣議員吳韋達說，一審判決彰化縣政府要付台化4.7億國賠，明明以前報導都寫他虧損連年，台化自己停工理當是停損，卻索賠天價，這是一個完全不合理的要求。

時代力量立委陳椒華說，台化虧損多年，面對遭認定為特殊工業區，需設11個空品監測站，不止逃避設站，還堅持許可證展延而不辦理異動，後來許可證失效，三部燃煤鍋爐須停爐，進而趁機關廠，再透過天價國賠。