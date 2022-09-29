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高鐵國慶疏運訂票近30萬張 官網增「安心乘車」專區

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台灣高鐵車站及列車定期進行清潔消毒、落實防疫。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵車站及列車定期進行清潔消毒、落實防疫。圖／台灣高鐵提供

國慶連假將至，台灣高鐵2022國慶疏運期間（10月7日至10月11日），總計5天提供824班次旅運服務，截至今天上午8時，已完成近30萬張訂票。根據高鐵官網，10月7日中午起至10月8日下午1時，南下各車次均熱銷；10月10日上午9時後北上車次均熱銷，各車次均有自由座供旅客搭乘。

台灣高鐵說，為服務疏運期間人潮，台灣高鐵車站及列車除定期進行清潔消毒、落實防疫外，網站首頁即日起也新增「安心乘車」專區，其中「車廂內換氣」說明，搭配實際測試影片，讓旅客可以直接看見高鐵車廂經由持續換氣，可在7分鐘左右完成全車廂空氣更新的循環效率，確保車廂內空氣流通，敬請旅客安心搭乘。

台灣高鐵說，為了讓旅客對高鐵安全及防疫措施有更全面的了解，「安心乘車」專區企畫四大內容，包括：「安心防疫」、「災害預防」、「服務設施」及「鐵路安全」。透過圖說、影片等容易理解的方式，讓旅客輕鬆獲得相關資訊，進一步了解台灣高鐵為提供旅客安全、安心的旅程所做的各項努力。歡迎現在就透過「安心乘車」專區，了解更多資訊。

台灣高鐵也說，高鐵車廂配置的高效率「循環換氣裝置」，在列車運行中及停靠時，均可不斷引進車廂外的新鮮空氣至車廂內。

台灣高鐵說，「循環換氣裝置」平均約7分鐘即可完成一次全車廂的空氣置換，透過持續引進車外的新鮮空氣，再於空調系統中經過兩道過濾程序後進入車廂內，同時將車廂通道及廁所內品質較差的空氣優先排出車外。持續定期清潔並更換濾網，為車廂內的空氣品質以及旅客健康把關，提供清新、乾淨、舒適的乘車環境。

台灣高鐵表示，在「災害預防」頁面中，也針對民眾關心的地震及地層下陷預防等議題進行說明，除了透過圖片解說高鐵系統的防災應變機制外，更以懶人包的方式，呈現台灣高鐵公司針對地層下陷所採取的因應措施，同時呼籲各界配合政府政策，停抽地下水以減緩地層下陷的速度。

而在「服務設施」頁面，則羅列高鐵車站及列車提供的各種旅客安全設備及服務項目，其中無障礙服務及親子友善設施。至於「鐵路安全」頁面，有「自動列車控制系統」（ATC）的說明介紹，也包括「高鐵沿線毗鄰設施及物品管理」等安全知識，希望旅客了解後，進一步協助維護行車安全。

高鐵車廂配置的高效率「循環換氣裝置」，在列車運行中及停靠時，均可不斷引進車廂外的新鮮空氣至車廂內。圖／台灣高鐵提供
高鐵車廂配置的高效率「循環換氣裝置」，在列車運行中及停靠時，均可不斷引進車廂外的新鮮空氣至車廂內。圖／台灣高鐵提供

高鐵 車廂

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