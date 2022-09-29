食療專家王明勇 高雄義享推全台最大自法然則健康三好市集

你曾認真檢視過自己的生活方式嗎？是早睡早起、均衡飲食、規律運動；還是熬夜吃鹹酥雞，能坐就不站、能躺就不坐？如果是前者，恭喜你，其實你已經在生活中實踐「預防醫學」囉！「預防醫學」四字看似難懂，其實最大的目的只有一個——「促進健康」；而要達成這個目的，培養良好生活方式與正確飲食態度是最佳解方。

二十年來戮力自學「自然法則」的食療專家王明勇，即將於高雄義享時尚廣場推出全台最大健康概念市集：自然法則高雄義享旗艦店。自然法則不僅提供有機、健康農產品，更首創「營養師駐點」制度，讓消費者在選購飲食產品時，能和專業營養師面對面諮詢，獲得第一手的營養建議、衛教資訊，甚至是食材組合建議與烹飪方法等。

因意外踏上生機之路，王明勇現今是知名食療專家。 圖／王明勇提供

因意外踏上生機之路，王明勇現今是知名食療專家。 圖／王明勇提供

從建築工程師到食療專家 王明勇：把健康的權利拿回來

説起創立自然法則的契機，王明勇感嘆：「其實我是因禍得福！」1999年，當時王明勇還是建築工程師，一場施工意外讓他差點失去生命，雖與死神擦肩而過，腰椎卻因此受創。為了改善長年腰傷，王明勇嘗試許多療養方法，也持續接受復健，最終透過飲食調整和健康的生活方式緩解傷況，就連骨科醫生都對他的復原程度感到不可思議。他也感性表示，若不是意外導致他必須學習處理傷痛，如今他也沒有機會將所學分享給大家。

為了促進普羅大眾了解飲食、健康與環境三方的關係，王明勇開始在社區與大學推廣飲食教育。他認為，長期以來學校教育都著重在德智體群美，關乎健康的飲食教育卻沒有被落實，但其實健康無關學歷成就，是全民必修的學分，因為就算是醫師、博士也有可能罹癌。如果民眾沒有受過正確的飲食教育，對於食物的成分與來源無知，自然也對「挑選好的食物」這件事無感。

王明勇也進一步分享，其實台灣許多受歡迎的傳統美食可能有健康上的負擔，不適合給有健康疑慮的人食用；但面對飲食管理，有時過度禁止反而會呈現反效果。因此他認為，所謂的健康飲食其實並非毫無人性，只要將傳統美食稍加改良、採用更健康的製作方法，一樣能吃得安心又開心。

「要自己去選擇食物，不要讓食物選擇你」，這是王明勇創立自然法則的初衷，也是自然法則最重要的價值主張。「養生」不是老人或病人的專利，每個人都應該從小培養正確飲食觀念，學習把健康烹調的權利拿回來。

首創營養師駐點 自然法則「健康三好」落實預防醫學

2018年曾有媒體報導「台灣農藥使用量為全球第一」，王明勇身為從小在鄉村長大的農家子弟，對農藥污染的問題也是心有戚戚。他認為，其實所有殘留在環境中的有害物質最終都會透過食物回到人體身上，一但人體免疫力被破壞，就有可能提高罹癌率，所以國人的癌症時鐘總是年年加快，現在每4分20秒就有一人罹癌。

有鑑於此，王明勇倡議自然法則必須秉持「無添加、無污染、無負擔」的原則嚴格把關所有產品。自然法則也以實際行動支持優質在地小農：提供農民一個公平交易的平台並直接與農民對接，讓生產者有足夠資源採取有機或友善環境的農法；讓食用者也能買到能安心健康的食物，創造食用者好、生產者好、環境更好的「健康三好」正向循環。

不只嚴守食材品質，自然法則也重視營養之道。王明勇表示，從預防醫學的角度來看，營養師的角色其實相當重要。若每天都有營養師提供我們飲食建議、幫助我們吃得好吃得對，身體自然也會跟著健康。於是他首創「營養師駐點」制度，希望營養師能回歸生活層面，第一手和消費者分享營養及衛教資訊。

透過獨特的商業模式，王明勇不僅要推廣「健康三好生活運動」；更要讓每一位消費者了解「自然法則不只是超市，更是一種健康的生活方式」。

王明勇推廣「健康三好生活運動」並首創「營養師駐點」制度，讓自然法則成為一種健康的生活方式。 圖／王明勇提供

重視南部消費者健康權 自然法則首度插旗高雄

據「台灣癌症發生率地圖」統計，高雄市自2015至2019連續五年名列全癌症發生率前三名，2019年更居全台之冠。為要推廣健康食養生活觀念及傳達「拿回自己的健康烹調權、傳統美食健康做安心吃」的品牌理念，自然法則高雄義享旗艦店將在今年10/1與高雄消費者見面。

自然法則高雄義享旗艦店將在今年10/1開幕，並推出多樣限定優惠。圖／王明勇提供

義享旗艦店將融合「食、睡、動、補」四大養生觀念。在「食」的層面，自然法則提供有機蔬果、無毒肉品、純淨海鮮等新鮮食材；在「睡」的層面，自然法則攜手特安康旗下品牌LaSova脊椎保健寢具推廣好眠體驗；「動」則涵括了健康教室、食樂廚房、有機生態之旅、自然療法體驗營......等健康且有趣的活動；「補」指的則是各式營養品的補給。除此之外，為了讓手搖飲也能喝出健康，義享旗艦店更獨家打造了「Ugo蔬果精力湯及鮮果優格吧」，結合上述四大養生面向，期望給予高雄消費者更加全面及嶄新的健康餐飲體驗。

為慶祝盛大開幕，自然法則義享旗艦店現推出「常溫商品85折起」、「冷凍生鮮9折起」，及「眾多商品買一送一」的門市限定優惠，數量有限、售完為止，更多活動詳情請見：https://lihi1.com/ZBZwB