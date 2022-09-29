入境新制才剛上路 桃機出入境人數已破新高

第一階段國境解封今上路，入境上限提高到每周6萬人，取消機場唾液PCR，預計10月13日起開放國門，屆時不僅將實施0+7，入境免隔離，也取消禁團令，每周入境上限調高至15萬人。實際上，隨著國境大門逐漸開放，桃機的出入境人數明顯增加許多，根據桃機統計，今天入境人數預計達6074人次，出境則有5468人次；明天入境7251人次，出境則有7968人次，無論是出入境都創下近四個月以來，單一天出入境人數新高紀錄。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，疫情前出入境一天大概近8萬人次，每月平均約98.8萬人次，8月大概是恢復到疫情前的7％，預估9月會達到8％，10月隨著入境人數提高，大概會恢復到疫情前的20％，年底時大概可以恢復到疫情前的4成左右。

黃正聰表示，世界各國隨著邊境解封，各國機場入境人數過去三個月間都有20-30%的成長，其中像是紐西蘭就恢復到疫情前的50%、澳洲58%、印尼44%、馬來西亞35%。

不過黃正聰也說，由於目前中國大陸、澳門還沒有開放國境，這些地方的旅客過去大概占了台灣入境旅客的27％，換句話說，如果中國大陸持續邊境嚴管，那不管台灣怎麼放寬，旅客量頂多達到過去7成多。