2022數位轉型鼎革獎 關渡醫院創醫療院所之先獲首獎

「哈佛商業評論」與全球企業級解決方案領導者SAP共同主辦「數位轉型鼎革獎」，今天上午舉行頒獎典禮，今年共有190項參賽，在激烈競爭中，僅38項，占比20%獲獎。今年獲獎名單中最特殊的是，台北市立關渡醫院異軍突起，首度參賽便獲得綜合數位轉型精銳組的首獎，也是全國醫療院所首度獲此殊榮。

關渡醫院長陳亮恭表示，醫療院所和企業用相同標準競爭實在是很大的挑戰，很開心努力能被肯定。

關渡醫院以建構「次世代健康長壽宜居新社區」為目標，推動「服務去中心化、資料數據中心化」數位轉型。陳亮恭說，該院以社區為主體，透過產官學研界的合作，建立精準健康照護體系，共創健康長壽的宜居新社區。

陳亮恭說，關渡醫院建立服務資源管理即時系統，於疫情期間整合人力、設備與資源數位化管理，提升防疫表現與服務品質；導入智能設備提升醫療品質，布建全院5G無線網路、智慧床墊、智能診斷輔助設備、人因工程智慧照明、智能遠距量測系統等，並全方位啟動醫院作業系統雲端化，整合社區、居家服務數據，開發個人化智能健康管理平台，以成為全亞洲首座全雲端智慧醫院為目標。

為何高齡醫學的專家搖身一變成為智慧醫療與數位轉型的領導者？陳亮恭指出，高齡議題涵蓋醫療、福利、財務等不同面向，本就結合跨域專業，也廣泛應用資通訊科技，到任關渡醫院後，從醫務管理、臨床照護、社區連結等領域積極導入數位科技應用，獲得政府與多家指標科技企業的支持，期望建構一所國際級的智慧社區醫院。

在眾多企業競爭中脫穎而出獲得首獎，陳亮恭說，「我們追求的民眾健康與醫療品質，利用科技使社區獲益才是數位轉型的成效，」更重要的是，台灣的社區醫院也可以建立特色，成為國際間的指標，以最短距離面對民眾，共同營造健康長壽的宜居社區。