影／今年秋冬流感疫情恐大爆發？ 李秉穎：一定會流行

近2年來，受到新冠疫情影響，流感疫情幾乎不見了，民眾擔心今年流感疫情大爆發。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，目前全世界都已解封，台灣也會慢慢解封，因此流感一定會流行，但全球流感病毒未出現突變，民眾不需過度驚慌，只要好好接種流感疫苗就能預防。

他說，就南半球國家觀察，新冠與流感疫情會同時存在，但流感疫情與往年都差不多，疫情並未爆發，預估台灣也是如此。

李秉穎今接受廣播節目「新聞放鞭炮」訪問，他表示，今年秋冬，流感病毒及新冠病毒會同時流行，但此兩種病毒症狀相似，無法完全分辨，將會造成困擾，如出現發燒症狀，在未檢驗前，沒有人知道是得到流感或新冠肺炎，此時，又要篩檢、隔離等就會十分麻煩。

李秉穎說，當流感流行後，一定會造成傷亡，每年流感死亡人數約100至200人，雖然比新冠死亡人數少，但今年勢必會流行，呼籲一定要盡速接種流感疫苗。

至於若同時罹患新冠及流感，重症或死亡率會不會提高？李秉穎說，兩者同時罹患的發生率非常、非常低，目前也沒有相關數據，但若萬一出現，重症比率會稍微高一點。

指揮中心指揮官王必勝日前表示，流感疫苗與莫德納次世代二價疫苗可以同時施打，李秉穎說，「這是對的」，經研究流感疫苗與二價疫苗同時施打，並不會增加疫苗不良反應及副作用，但要打到不同部位，如一隻手臂打一種疫苗。

以往75歲以上長者施打疫苗為左流、右肺，今年又有新冠疫苗應如何接種。李秉穎說，疫苗可以同時接種，可以打在不同肢體，如果兩種不同疫苗要打在同一肢體，應要間隔一英吋。

免疫低下者擔心一次接種三種疫苗，身體會不堪負荷。李秉穎說，此類族群接種疫苗的紅腫、疼痛等副作用，都比年輕族群低，不需過於擔心。

「新冠病毒的突變不會停止，新的變異株終就會出來的。」李秉穎說，觀察新冠病毒變異情形，約每3至6個月就會出現一個新的、重要的變異株，目前BA.4、BA.5出現後也尚未滿半年，雖然新冠病毒的突變不會停止，但人類會逐漸適應產生足夠免疫力，變成輕微的呼吸道症狀，就不需要疫苗預防，現在就是慢慢變成低毒性病毒的過程。目前要盡速接種次世代疫苗，其仍有預防變異株效果。

李秉穎說，2020年即認為新冠應是感冒化，而非流感化，主因是人體的免疫力會加以調適，從有研究指出，每個人一年內約有三分之一的機會，將感染到冠狀病毒而出現感冒症狀，但因爲症狀很輕，不會感覺到它的存在。