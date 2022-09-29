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2023年起調高住院自付額上限 影響1.32萬人

中央社／ 台北29日電

衛福部預告訂定草案，調高健保住院自付額上限，單次住院增加到新台幣4.8萬元，全年住院累計增加到8萬元，預計2023年上路，初估影響1.32萬人，不影響經濟弱勢、重大傷病。

根據衛生福利部23日預告訂定「健保對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，研擬未來同一疾病每次住院自行負擔費用上限從4.3萬元調高到4.8萬元、全年累計住院自行負擔最高額從7.2萬元調升到8萬元。

衛福部社會保險司長商東福今天告訴中央社記者，每年都根據平均國民所得調整，影響人數相對較少，也不希望民眾負擔太大，預計新制2023年起上路，但不影響低收入戶經濟弱勢、重大傷病等，初估減少全民健康保險支出約6371萬元。

商東福說，草案預告期60天，希望讓外界充分了解和提供意見。草案有保障民眾權益及避免民眾負擔過大正面意義，且相對門急診部分負擔，醫院行政作業相對單純。

依「全民健康保險法施行細則」規定，保險對象應自行負擔住院費用上限，按行政院主計總處發布最近1年每人平均國民所得估算，每次住院為每人平均國民所得6％；無論是否同一疾病，每年為每人平均國民所得10％。

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