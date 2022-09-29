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網購包材源頭減量明年7月上路 環保署今預告修法
網購帶來大量廢棄包材，造成環境負擔，為從源頭將包材廢棄物減量，環保署今天預告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，規定網路零售業出貨給消費者時，須符合包裝材料及方式規範；且大型網際網路零售業須達成包材減重率或循環包材使用率規定，並預計於112年7月1日實施。
台灣網路零售銷售額逐年攀升，從106年2283億元成長至110年4303億元，約使用2.2億個網購包裝，產生約5萬公噸包裝廢棄物。大量塑膠包材廢棄物造成生態環境嚴重影響與汙染問題，據環保署統計，紙類包裝材推估耗能1.3萬公噸油當量，耗用16萬至38萬公噸水資源，整體網購包裝碳排量達7萬8千公噸二氧化碳當量。
環保署表示，網購消費出貨時從源頭減少包裝材使用，不僅減少資源浪費、降低環境負擔，還能減少業者包材成本，同時也省去消費者處理包材廢棄物的困擾。
環保署訂定「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，預告自112年7月1日起，所有網路零售業的包裝，都不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質，包裝材製造要有90%以上使用回收紙、塑膠再生料摻配比例要25%以上。
此外，資本額5000萬元以上業者，商品包裝材用量還要符合分級包裝重量比值規定，250公克以上未滿1公斤，包裝重量比值要小於40%，1公斤以上未滿3公斤要小於30%，3公斤以上要小於15%。
資本額達1億5000萬元業者，還必須達成平均包材減重率目標，預計113年減重率要高於25%、114年高於30%、115年高於35%；循環包裝使用率也有分年目標，113年大於2%、114年大於8.5％、115年大於15%。
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