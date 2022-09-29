快訊

陳文茜整理遺照曝「袁惟仁走了」 陸元琪嚇喊：真的嗎

影／玩iPhone 14 Pro動態島遇「恆久變大」 還像心臟一樣怦怦跳

暴走周玉蔻反輔選 最強「扶龍王」還有這些人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網購包材源頭減量明年7月上路 環保署今預告修法

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
網購帶來大量廢棄包材，造成環境負擔，為從源頭將包材廢棄物減量，環保署今天預告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案。圖／環保署提供
網購帶來大量廢棄包材，造成環境負擔，為從源頭將包材廢棄物減量，環保署今天預告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案。圖／環保署提供

網購帶來大量廢棄包材，造成環境負擔，為從源頭將包材廢棄物減量，環保署今天預告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，規定網路零售業出貨給消費者時，須符合包裝材料及方式規範；且大型網際網路零售業須達成包材減重率或循環包材使用率規定，並預計於112年7月1日實施。

台灣網路零售銷售額逐年攀升，從106年2283億元成長至110年4303億元，約使用2.2億個網購包裝，產生約5萬公噸包裝廢棄物。大量塑膠包材廢棄物造成生態環境嚴重影響與汙染問題，據環保署統計，紙類包裝材推估耗能1.3萬公噸油當量，耗用16萬至38萬公噸水資源，整體網購包裝碳排量達7萬8千公噸二氧化碳當量。

環保署表示，網購消費出貨時從源頭減少包裝材使用，不僅減少資源浪費、降低環境負擔，還能減少業者包材成本，同時也省去消費者處理包材廢棄物的困擾。

環保署訂定「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，預告自112年7月1日起，所有網路零售業的包裝，都不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質，包裝材製造要有90%以上使用回收紙、塑膠再生料摻配比例要25%以上。

此外，資本額5000萬元以上業者，商品包裝材用量還要符合分級包裝重量比值規定，250公克以上未滿1公斤，包裝重量比值要小於40%，1公斤以上未滿3公斤要小於30%，3公斤以上要小於15%。

資本額達1億5000萬元業者，還必須達成平均包材減重率目標，預計113年減重率要高於25%、114年高於30%、115年高於35%；循環包裝使用率也有分年目標，113年大於2%、114年大於8.5％、115年大於15%。

網購 廢棄物 環保署

延伸閱讀

網購預收貨款 應先開發票

整頓五股垃圾山亂源獲獎 侯友宜再提改變的勇氣

網購花73k買高檔電腦 專業人士一看秒回「裡面全是次級貨」

巡察環保署 陳菊盼「化學物質管理署」與地方政府合作

相關新聞

入境新制上路順暢 返台旅客讚：有考量民眾感受

因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，今天是第一階段調整上路首日，返台旅客表示，通關速度很快，無須排隊等候...

高溫炎熱中南部午後雷陣雨 下周三變天

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天持續受到偏東風及副熱帶高壓影響，各地氣溫偏熱，高溫32至36度，夜晚清晨低溫約21至...

國際自由車環台公路大賽 東勢警籲請配合交通管制措施

2022國際自由車環台公路大賽，10月2日到6日進行，浪漫台3線站10月4日由新竹縣出發，預計中午12點49分至1點24...

伊恩颶風襲美國佛州 鄭明典：很特殊個案「恐釀數十億美元災損」

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，伊恩颶風以4級颶風的強度登陸登陸美國佛州，而佛州沒有高山阻擋。伊恩颶風的種種特徵，這會是個...

網購包材源頭減量明年7月上路 環保署今預告修法

網購帶來大量廢棄包材，造成環境負擔，為從源頭將包材廢棄物減量，環保署今天預告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草...

國慶3天連假 全台14處國家森林遊樂區入園只要半價

農委會林務局今天宣布，111年10月8日至10日國慶連假期間，太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。