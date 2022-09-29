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國慶3天連假 全台14處國家森林遊樂區入園只要半價

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
太平山國家森林遊樂區的山毛櫸色票。圖／林務局提供
太平山國家森林遊樂區的山毛櫸色票。圖／林務局提供

農委會林務局今天宣布，111年10月8日至10日國慶連假期間，太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、富源、池南等14處國家森林遊樂區，提供入園門票半票優惠。

林務局表示，台灣每處國家森林遊樂區的四季美景，由不同的森林系色票構成，不妨趁連假上山走走，觀察森林遊樂區裡的色彩，由它們饒富趣味的俗名，感受自然萬物與人文視野交會的美妙。

林務局舉例，太平山國家森林遊樂區秋日金黃耀眼的山毛櫸步道，代表性的色票包括 「#adc3d8芭蕾藍」、「#7c6036霧綠褐」、「#60402b愛爾蘭咖啡」、「#e39f38熱烈黃」、「#f0e914巨靈神機器人金」。

此外，大雪山國家森林遊樂區的雲海晚霞，奧萬大國家森林遊樂區核心區的落羽松秋天轉紅，與步道間點綴的楓紅相映，在滿山綠意裡構成充滿層次感的山野秋色；墾丁國家森林遊樂區的銀葉板根爺爺、知本國家森林遊樂區的千根榕等，都有屬於自己的專屬色票。

國家森林遊樂區相關資訊，可到台灣山林悠遊網（ https://recreation.forest.gov.tw/ ）以及林務局全球資訊網（ https://www.forest.gov.tw/ ）查詢。

森林遊樂區 太平山 連假

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