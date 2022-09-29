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高雄愛河熱氣球延期場登場 明天起至10月2日開放售票

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄愛河熱氣球繫留活動被918地震打亂行程，延期場明天起登場三天。圖／高市觀光局提供
高雄愛河熱氣球繫留活動被918地震打亂行程，延期場明天起登場三天。圖／高市觀光局提供

高雄愛河熱氣球繫留活動被918地震打亂行程，市府決議救災優先延期辦理。觀光局指出，為回應民眾熱烈期待，9月30日至10月2日加碼辦理3天，網路售票開賣，民眾也可在會場購買現場票，建議民眾優先選擇氣流較穩定的上午場活動。

「2022高雄愛．月熱氣球活動」在田寮與月世界陸續登場，田寮場次已經結束，愛河場16日接棒登場，原計9月25日結束，後來因地震影響取消，延至9月30日至10月2日舉辦。每場次名額有限，採線上及現場售票，目前已開放全台ibon機台以及ibon線上購票，票價500元。

觀光局指出，愛河熱氣球是今年最後一波，依據熱氣球專業飛行團隊判斷，早上氣流相對穩定，可說是搭乘熱氣球最好時段，想搭乘熱氣球就要選擇上午場，清晨升空的熱氣球可以看著日出，充分體驗在晨曦中的寧靜及日出陽光灑落喚醒城市的瞬間，除了網路售票，民眾也可到活動現場購買現場票。

此外，現場除熱氣球繫留體驗與光影展演，另有假日市集，各式美食攤位及文青手作小鋪進駐，六、日下午還有街頭藝人現場折氣球秀等精彩節目。

9月30日至10月2日，高雄愛河熱氣球即將升空，專業團隊建議遊客盡量選擇上午場次。圖／高市觀光局提供
9月30日至10月2日，高雄愛河熱氣球即將升空，專業團隊建議遊客盡量選擇上午場次。圖／高市觀光局提供

熱氣球 愛河 觀光局

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