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入境新制上路順暢 返台旅客讚：有考量民眾感受

中央社／ 桃園機場29日電
行政院宣布29日起，旅客入境後取消在機場做唾液PCR檢測，改發放4劑家用抗原快篩試劑，於居家檢疫及自主防疫期間檢測。圖為28日桃園機場入境旅客排隊繳交檢疫資料，領取唾液PCR採檢用品及快篩試劑。記者黃仲明／攝影
行政院宣布29日起，旅客入境後取消在機場做唾液PCR檢測，改發放4劑家用抗原快篩試劑，於居家檢疫及自主防疫期間檢測。圖為28日桃園機場入境旅客排隊繳交檢疫資料，領取唾液PCR採檢用品及快篩試劑。記者黃仲明／攝影

因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，今天是第一階段調整上路首日，返台旅客表示，通關速度很快，無須排隊等候，感覺政府有考量搭機民眾感受。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，中央流行疫情指揮中心日前宣布，因應邊境逐步開放，9月29日零時起，居家檢疫處所調整為「1人1室」的新版3+4上路，另配合邊境取消唾液PCR採檢，入境時由國際港埠人員向2歲以上旅客發放4劑家用抗原快篩試劑。

根據桃園國際機場公司的航班運量整點人次預報表顯示，今天上午的尖峰時段在5時許，約有1000多人同時入境。桃園國際機場公司表示，每天都會擬定隔日監控計畫，監控項目包含確認尖峰時段區間、確認入境預報人數及旅客組成、預估防疫車隊數及支援車輛數，即時滾動檢討因應。

民眾陳先生接受媒體聯訪表示，從下飛機到出關搭計程車，大約只花費半小時時間，今天的速度相當快，對於不用進行唾液採檢也覺得很方便，如果有相關症狀，民眾自己應該知道並做好相關措施，整體通關感受相當順暢，而且也有人員協助確認資料以及代填服務，感覺相關規劃非常好。

另一名返台的楊先生則說，原本擔心新政策實施第一天，需花費較長時間等待通關，不過沒想到從下機到搭計程車，只花了半小時，速度很快，而且不用在機場進行唾液採檢的新規定相當便民，過程中完全不用排隊，可以立刻搭車前往防疫旅館，感覺政府有考量長途搭機旅行民眾的感受。

桃園機場入境旅客領取行李後準備通關。記者黃仲明／攝影 (資料照)
桃園機場入境旅客領取行李後準備通關。記者黃仲明／攝影 (資料照)

機場 桃園

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