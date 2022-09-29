國際自由車環台公路大賽 東勢警籲請配合交通管制措施

2022國際自由車環台公路大賽，10月2日到6日進行，浪漫台3線站10月4日由新竹縣出發，預計中午12點49分至1點24分途經台中東勢、石岡等2個行政區，東勢警分局今天提醒用路人，屆時配合交通疏導和管制，盡量避開比賽期間的比賽路段。

屆時將有來自全球26個國家頂級職業車隊及知名職業明星選手約120位參賽，活動期程自10月2日起至6日止，全台共分5站進行，其中第3站─浪漫台3線站10月4日由新竹縣出發，預計中午12點49分至1點24分途經台中市東勢、石岡等2個行政區。

東勢警分局表示，活動採競賽方式，為維護比賽公平性，將全線開放綠燈供選手通行，屆時轄區東勢警分局將派員於各路口執行交通管制，淨空車輛，待競賽車輛經過後，再開放其他車輛通過橫向路段。

東勢警分局規劃相關交通管制措施如下，請用路人於比賽期間盡量避開行駛比賽路段：

一、 競賽車隊預計12點49分，由卓蘭大橋縣市交界進入東勢分局轄區，續沿台3線（東蘭路→右轉新豐街→過東勢大橋→接豐勢路），至終點石岡旅客服務中心。

二、 交通管制路段、時間：

(一) 台3線(卓蘭大橋至豐勢路明德路口西端)道路交通局公告禁止砂石車通行，管制時間10月3日至10月4日(全日)。

(二) 台3線（卓蘭大橋至新豐街與豐勢路口）雙向車道機動管制，管制時間：10月4日11點至中午2點。

(三) 台3線（新豐街與豐勢路口至豐勢路與明德路東端口）南向車道封閉禁止車輛通行、北向內側車道劃設調撥車道供南向通行，管制時間：10月4日11點至中午2點。

(四) 豐勢路（明德路口東端至石岡街段）雙向車道封閉禁止車輛通行，管制時間：10月4日11點至晚上6點。