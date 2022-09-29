快訊

陳文茜整理遺照曝「袁惟仁走了」 陸元琪嚇喊：真的嗎

影／玩iPhone 14 Pro動態島遇「恆久變大」 還像心臟一樣怦怦跳

暴走周玉蔻反輔選 最強「扶龍王」還有這些人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際自由車環台公路大賽 東勢警籲請配合交通管制措施

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2022國際自由車環台公路大賽，10月4日舉行，台中東勢警分局籲請用路人配合交通管制措施。圖／警方提供
2022國際自由車環台公路大賽，10月4日舉行，台中東勢警分局籲請用路人配合交通管制措施。圖／警方提供

2022國際自由車環台公路大賽，10月2日到6日進行，浪漫台3線站10月4日由新竹縣出發，預計中午12點49分至1點24分途經台中東勢、石岡等2個行政區，東勢警分局今天提醒用路人，屆時配合交通疏導和管制，盡量避開比賽期間的比賽路段。

屆時將有來自全球26個國家頂級職業車隊及知名職業明星選手約120位參賽，活動期程自10月2日起至6日止，全台共分5站進行，其中第3站─浪漫台3線站10月4日由新竹縣出發，預計中午12點49分至1點24分途經台中市東勢、石岡等2個行政區。

東勢警分局表示，活動採競賽方式，為維護比賽公平性，將全線開放綠燈供選手通行，屆時轄區東勢警分局將派員於各路口執行交通管制，淨空車輛，待競賽車輛經過後，再開放其他車輛通過橫向路段。

東勢警分局規劃相關交通管制措施如下，請用路人於比賽期間盡量避開行駛比賽路段：

一、 競賽車隊預計12點49分，由卓蘭大橋縣市交界進入東勢分局轄區，續沿台3線（東蘭路→右轉新豐街→過東勢大橋→接豐勢路），至終點石岡旅客服務中心。

二、 交通管制路段、時間：

(一) 台3線(卓蘭大橋至豐勢路明德路口西端)道路交通局公告禁止砂石車通行，管制時間10月3日至10月4日(全日)。

(二) 台3線（卓蘭大橋至新豐街與豐勢路口）雙向車道機動管制，管制時間：10月4日11點至中午2點。

(三) 台3線（新豐街與豐勢路口至豐勢路與明德路東端口）南向車道封閉禁止車輛通行、北向內側車道劃設調撥車道供南向通行，管制時間：10月4日11點至中午2點。

(四) 豐勢路（明德路口東端至石岡街段）雙向車道封閉禁止車輛通行，管制時間：10月4日11點至晚上6點。

車道 新竹

延伸閱讀

影／台3線苗栗獅潭機車疑自撞 騎士送醫傷重不治

國際自由車環台賽下月3日桃園登場 警方採移動式交管

東勢快速道路斷橋何時續？ 盧秀燕：一定動工誓必復工

花蓮高寮、崙天大橋震垮 縣府提報20億重建蘇揆允支持

相關新聞

入境新制上路順暢 返台旅客讚：有考量民眾感受

因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，今天是第一階段調整上路首日，返台旅客表示，通關速度很快，無須排隊等候...

高溫炎熱中南部午後雷陣雨 下周三變天

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天持續受到偏東風及副熱帶高壓影響，各地氣溫偏熱，高溫32至36度，夜晚清晨低溫約21至...

國際自由車環台公路大賽 東勢警籲請配合交通管制措施

2022國際自由車環台公路大賽，10月2日到6日進行，浪漫台3線站10月4日由新竹縣出發，預計中午12點49分至1點24...

伊恩颶風襲美國佛州 鄭明典：很特殊個案「恐釀數十億美元災損」

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，伊恩颶風以4級颶風的強度登陸登陸美國佛州，而佛州沒有高山阻擋。伊恩颶風的種種特徵，這會是個...

網購包材源頭減量明年7月上路 環保署今預告修法

網購帶來大量廢棄包材，造成環境負擔，為從源頭將包材廢棄物減量，環保署今天預告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草...

國慶3天連假 全台14處國家森林遊樂區入園只要半價

農委會林務局今天宣布，111年10月8日至10日國慶連假期間，太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。