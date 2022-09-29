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張正傑輪椅音樂會與親子音樂會 10月1、2日衛武營見！

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
大提琴家張正傑。記者徐如宜／攝影
大提琴家張正傑。記者徐如宜／攝影

大提琴音樂家張正傑的親子音樂會輪椅音樂會，10月再度來到高雄衛武營國家文化藝術中心！在中鋼教育基金會贊助下，1日下午4點在榕樹廣場專為輪椅族舉辦免費音樂會；2日下午2點半在音樂廳推出「動物狂歡節親子音樂會」。12月17日則有大提琴獨奏會「從安可曲開始？」票已啟售。

「音樂會可以每天都有，為輪椅族朋友們量身訂作的輪椅音樂會一年只有一次在高雄與台北。」張正傑說，輪椅音樂會已連續8年舉辦，什麼都能取消，就是跟輪椅族的約定不能取消！去年起因疫情考量排除萬難的移師到半戶外空間的衛武營榕樹廣場舉行，也讓輪椅族朋友們可以更親近世界級的表演殿堂。

中鋼集團教育基金會執行長鍾錫洲表示，中鋼和高捷的志工都會動起來，為輪椅朋友們服務，享受溫馨的音樂會。今年輪椅音樂會由提琴五重奏及女高音蔣啟真，演出膾炙人口歌劇選曲及台灣民謠。

KKTIX 報名網站 https://proartcello.kktix.cc/events/20221001copa，或搜尋「正傑的輪椅族音樂會」。

今年正逢大小朋友最喜歡的古典名曲-〈動物狂歡節〉首演100周年，張正傑策畫的「動物狂歡節！聖桑PK台灣！」 音樂會，將法國作曲家聖桑1886年在奧地利創作的〈動物狂歡節〉，與台灣的動物童謠們來個大 PK。

張正傑與9位音樂家這次以台灣版的動物狂歡節，跟聖桑版一較高下，像是小毛驢、兩隻老虎、小蜜蜂、白鷺鷥等，讓親子欣賞由西洋古典樂器演奏的童謠。票價300元，12歲以下200元。

大提琴家張正傑。記者徐如宜／攝影
大提琴家張正傑。記者徐如宜／攝影
中鋼集團教育基金會執行長鍾錫洲（左）與大提琴家張正傑（右），推薦輪椅音樂會與親子音樂會。記者徐如宜／攝影
中鋼集團教育基金會執行長鍾錫洲（左）與大提琴家張正傑（右），推薦輪椅音樂會與親子音樂會。記者徐如宜／攝影

音樂會 輪椅 張正傑

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