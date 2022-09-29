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高溫炎熱中南部午後雷陣雨 下周三變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天持續受到偏東風及副熱帶高壓影響，各地氣溫偏熱，高溫32至36度，夜晚清晨低溫約21至24度，要留意高溫及日夜溫差，適時調整衣物。本報資料照片
今天持續受到偏東風及副熱帶高壓影響，各地氣溫偏熱，高溫32至36度，夜晚清晨低溫約21至24度，要留意高溫及日夜溫差，適時調整衣物。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天持續受到偏東風及副熱帶高壓影響，各地氣溫偏熱，高溫32至36度，夜晚清晨低溫約21至24度，要留意高溫及日夜溫差，適時調整衣物。

他說，整體而言，環境水氣量還是比較偏少，迎風面的東半部降雨比較零星，不過中南部要留意午後熱對流的發展機會。

明後天開始則有點小小的變化，林孝儒說，預期東南方海面將有一波水氣通過，迎風面的東南部及恆春半島將比較容易有短暫陣雨，中南部的午後熱對流發展的範圍也會再廣一點點。

他說，昨天還在菲律賓東方海面的熱帶擾動，則是一路趕進度，昨晚增強為今年第18號颱風洛克，未來颱風將會沿著東側的副熱帶高壓邊緣，逐漸在琉球群島東南方的海面朝北轉東北移動，距離台灣很遠，不會有影響。

林孝儒說，第16號颱風諾盧過去登陸中南半島後，今天已經減弱消散，另一個第17號颱風庫拉則持續日本東方海面北上，即將併入北方系統。

林孝儒說，預期下周三將受一波東北季風增強南下，天氣型態又有所轉變了，不過中南部的影響到是其次，氣溫跟降雨變化都不大，不過反之迎風面的北部及東半部就會跟這陣子秋老虎的型態有比較大的反差，普遍轉為較陰陣雨的天氣，氣溫也會下降。

颱風 高溫

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