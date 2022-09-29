秋老虎持續發威 吳德榮曝2個颱風動向

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，西北太平洋仍維持著2個颱風。輕颱庫拉在日本東方海面，向東北移動，將變性為溫帶氣旋；輕颱洛克在琉球東南方海面向北轉東北，朝日本南方海面前進，3天後移速減慢，動向的不確定性擴大，但對台灣無影響。

吳德榮說，今天至下周三清晨，中層大氣為副熱帶高壓籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，東半部及午後中南部山區偶有局部零星降雨的機率。各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大，白天高溫升至35至37度，中午前後紫外線過量及危險級，皆為秋老虎天氣的特徵。今天北部21至36度，中部24至37度，南部23至37度，東部22至35度。

吳德榮表示，下周三上午起，東北風漸增強，北台灣雲量漸增，轉有局部雨；氣溫漸降；晚起花、東亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小。