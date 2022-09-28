唐獎生技醫藥獎得主勉勵學子 失敗能學到更多

唐獎第5屆大師論壇今天在清華大學登場，2022唐獎生技醫藥獎得主彼得．庫利斯透過視訊分享他數十年脂質傳遞系統研發經驗，鼓勵學子別怕研究遇失敗或挫折，因能學到更多。

唐獎第5屆大師論壇接連兩週在全台多處舉行，5個場次中的最末場今天在國立清華大學旺宏館國際會議廳登場，邀請庫利斯（Pieter Cullis）以「脂質奈米顆粒、基因治療及COVID-19 mRNA疫苗」為題進行視訊演講，吸引數百名師生、校外研究人員及生技廠商到現場及線上聆聽。

唐獎提供新聞資料表示，庫利斯開創的脂質奈米顆粒（LNP）可以包裹核酸基底的藥物，將其有效地傳送到目標細胞或器官，此技術讓mRNA疫苗平台及療法得以成功開發。

庫利斯在演講中表示，他從1972年展開研究生涯，因為對脂質生物膜產生濃厚的興趣，他從物理學逐步踏入生物醫學領域，近30年專注研發脂質傳遞系統，首先開發出了微脂體，並持續優化用以傳遞更多不同特性的藥物，最終成功開發出了LNP。

庫利斯指出，遺傳性藥物的基因療法具有治癒大多數疾病的潛力，但核酸藥物在體內會被迅速分解，即使到達目標組織也無法滲透到細胞中，因此需要複雜的傳送系統才能達到醫療效果，而LNP技術正可以巧妙地完成此傳送任務。

庫利斯於演講中說明LNP系統如何使用相關技術來開發mRNA基因治療藥物。其中，LNP COVID-19（2019冠狀病毒疾病）mRNA疫苗的開發即是最顯著與成功的例子，截至2021年已經生產近30億劑。

此次論壇主持人、清華大學校長高為元現場提問，為何庫利斯會對研發脂質堅持50年？庫利斯回應，對基本科學研究的興趣是關鍵，即使研究這麼多年還是有很多不了解的地方，目前所知也只是冰山一角，而這正是脂質讓他覺得神奇與樂此不疲的原因。

擔任與談人的中央研究院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠提問，疫苗副作用是否和mRNA疫苗的LNP有關？庫利斯回應陽性脂質離子會透過聚乙二醇化提升穩定度，但引發過敏反應的情況目前科學界還沒有定論。

現場學生也提問，好的學者需要具備什麼樣的特質？庫利斯說，好的學者不能一味堅持自己的假設是對的。做研究時難免遇到失敗或挫折；當實驗結果不如預期，有時反而會學到更多東西，並引導你走向正確的道路。他也向大家強調團隊合作的重要，遇到困難時，跟其他同事互相加油打氣，會讓研究變得更有趣、更有火花。

據唐獎官方網站資料，第5屆唐獎「生技醫藥獎」將獎項授予成功開發新型冠狀病毒（SARS-COV-2）mRNA疫苗的3名關鍵科學家，包括卡塔林．卡里科（Katalin Kariko）、德魯．魏斯曼（Drew Weissman）和彼得．庫利斯（Pieter Cullis），以表彰其發現關鍵的疫苗學觀念和方法，進而成功開發對抗COVID-19的mRNA疫苗。