跌倒骨盆骨折痛得不能動 微創骨盆手術讓他隔天即可下床
1名75歲男性從椅子上跌坐後無法動彈，急診檢查發現他罹有骨質疏鬆，跌倒造成左邊骨盆的恥骨上支及下支骨折。經醫師施以「微創骨盆手術」，僅以1公分左右的傷口，就可以把鋼釘固定在骨折位置，不但大幅減輕患者疼痛，且患者當晚手術後已可自由地在床上翻身，隔天並能輕鬆地下床走動。
長安醫院骨科醫師趙子鎔說，骨質疏鬆號稱是熟齡族的隱形殺手，好發在老人和停經後的婦女。因為沒有明顯的疼痛或症狀，往往是發生意外之後，才知道是因骨質疏鬆症引起。因骨折後可能要長期臥床，不僅生活品質降低，也因無法正常活動，體力和身體機能急速下降，增高死亡率。
他說，根據美國骨科醫學會臨床指引，這類骨盆骨折須臥床8至12周，以避免負重，等待骨頭自行癒合。然而，這段期間因坐輪椅、翻身、如廁等晃動引起的疼痛，卻絕非一般人想像中的容易。這名患者在住院前3天都因為骨折而躺著不能動，子女們看了覺得十分難受，討論後決定讓父親接受微創骨盆手術。
趙子鎔說，手術利用透視床和X光機，以1公分左右的傷口把鋼釘固定至骨折位置，雖然過程繁瑣，但除了可大幅減少復原時間，也可避免傷口照護的風險。術後，患者的疼痛大為降低，隔日已可輕鬆地起身下床，漸漸恢復活動力。
他說，隨著科技日新月異，醫療品質也相對提高，微創骨盆手術適合沒有骨折變形、移位太嚴重的簡單型骨盆骨折，相較於傳統需要長期臥床或是大傷口高失血量的手術，可以給病患更好的選擇。他提醒，高危險群人士應定期做骨質密度檢查，平時飲食均衡，並適度運動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言