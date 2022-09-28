快訊

心冷不玩了！張國煒閃退長榮經營權之爭 解析內幕「癥結在他身上」

楊金龍提「外匯管制」字眼引風波 央行4點說明澄清

具俊曄「58秒告白影片」曝光 藏20年情書惹淚崩

跌倒骨盆骨折痛得不能動 微創骨盆手術讓他隔天即可下床

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院骨科醫師趙子鎔（右）說，「微創骨盆手術」適合沒有骨折變形、移位太嚴重的簡單型骨盆骨折。圖／長安醫院提供
長安醫院骨科醫師趙子鎔（右）說，「微創骨盆手術」適合沒有骨折變形、移位太嚴重的簡單型骨盆骨折。圖／長安醫院提供

1名75歲男性從椅子上跌坐後無法動彈，急診檢查發現他罹有骨質疏鬆，跌倒造成左邊骨盆的恥骨上支及下支骨折。經醫師施以「微創骨盆手術」，僅以1公分左右的傷口，就可以把鋼釘固定在骨折位置，不但大幅減輕患者疼痛，且患者當晚手術後已可自由地在床上翻身，隔天並能輕鬆地下床走動。

長安醫院骨科醫師趙子鎔說，骨質疏鬆號稱是熟齡族的隱形殺手，好發在老人和停經後的婦女。因為沒有明顯的疼痛或症狀，往往是發生意外之後，才知道是因骨質疏鬆症引起。因骨折後可能要長期臥床，不僅生活品質降低，也因無法正常活動，體力和身體機能急速下降，增高死亡率。

他說，根據美國骨科醫學會臨床指引，這類骨盆骨折須臥床8至12周，以避免負重，等待骨頭自行癒合。然而，這段期間因坐輪椅、翻身、如廁等晃動引起的疼痛，卻絕非一般人想像中的容易。這名患者在住院前3天都因為骨折而躺著不能動，子女們看了覺得十分難受，討論後決定讓父親接受微創骨盆手術。

趙子鎔說，手術利用透視床和X光機，以1公分左右的傷口把鋼釘固定至骨折位置，雖然過程繁瑣，但除了可大幅減少復原時間，也可避免傷口照護的風險。術後，患者的疼痛大為降低，隔日已可輕鬆地起身下床，漸漸恢復活動力。

他說，隨著科技日新月異，醫療品質也相對提高，微創骨盆手術適合沒有骨折變形、移位太嚴重的簡單型骨盆骨折，相較於傳統需要長期臥床或是大傷口高失血量的手術，可以給病患更好的選擇。他提醒，高危險群人士應定期做骨質密度檢查，平時飲食均衡，並適度運動。

骨折 手術 患者

延伸閱讀

髒髒！台灣醫療空汙高於全球平均 嚴重空汙恐殺精傷卵

救人也要救地球 民團盼2040年達淨零醫院目標

918強震受困玉里倒塌超商 被救母女出院慶重生

廠商滑倒骨折求償450萬 高島屋飲水機漏水判賠52萬

相關新聞

全國腎臟病患者高達200萬人 自我檢測五字訣不可不知

國內腎臟病患者高達170至200萬人，其中約9萬人需要長期接受透析治療，讓台灣一度是洗腎王國。花蓮慈濟醫院腎臟科主治醫師...

香蕉多元循環經濟利用 農委會：南部畜牧業者最大受益

香蕉產銷失衡，現在果賤傷農，國民黨立法院黨團今表示，政府只有在屏東有收購去化機制，但收購價只有一公斤5元，遠遠低於產地成...

宣布10月解封後訂單爆量 華航曝機票上漲2關鍵

中央流行疫情指揮中心日前指出，最快10月13日起邊境解封，歷經兩年多的疫情衝擊，航空業可望復甦。中華航空總經理高星潢今日...

跌倒骨盆骨折痛得不能動 微創骨盆手術讓他隔天即可下床

1名75歲男性從椅子上跌坐後無法動彈，急診檢查發現他罹有骨質疏鬆，跌倒造成左邊骨盆的恥骨上支及下支骨折。經醫師施以「微創...

台鐵鳳林玉里段30日復駛 台北最快5小時可到台東

受918池上地震影響，台鐵局花東線鐵路部分路段中斷停駛，其中花蓮=鳳林及富里=台東路段已於9月22日通車，經持續搶修，台...

路線受損嚴重未能搶通 台鐵今年仲夏寶島號全停駛

台鐵一年一度的盛事「仲夏寶島號」蒸汽火車行程備受民眾喜愛，但因日前918池上地震造成台鐵花東線部分軌道路線、橋梁受損嚴重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。