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路線受損嚴重未能搶通 台鐵今年仲夏寶島號全停駛

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
今年度「仲夏寶島號」原本規劃於9月24日、10月15日、10月29日這三個周六開行共3趟次，但因地震造成路線不通，台鐵今日宣告全數取消。圖／台鐵提供
今年度「仲夏寶島號」原本規劃於9月24日、10月15日、10月29日這三個周六開行共3趟次，但因地震造成路線不通，台鐵今日宣告全數取消。圖／台鐵提供

台鐵一年一度的盛事「仲夏寶島號」蒸汽火車行程備受民眾喜愛，但因日前918池上地震造成台鐵花東線部分軌道路線、橋梁受損嚴重，台鐵局今日宣布2022年仲夏寶島號所有行程停駛。

台鐵局今年度原本規畫由「蒸機女王」之稱的CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至台東，於9月24日、10月15日、10月29日這三個周六開行共3趟次，沿途停靠玉里、東里、富里、池上、關山、瑞源、台東等站，不過沿途路段在這次震災中受損嚴重，尤其玉里至東里間兩座橋梁都受損，預計要花上數個月才能搶通。

台鐵局說，已購買仲夏寶島號旅客，可於1年內至車站辦理退票免收手續費；已辦理退票者，憑退票證明得辦理退還手續費；已完成網路付款並辦理網路取消付款，退票手續費將請銀行批次辦理退還至旅客信用卡帳戶。

台鐵 地震

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