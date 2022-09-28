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台鐵鳳林玉里段30日復駛 台北最快5小時可到台東

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵鳳林至玉里間於9月30日起恢復行駛，玉里至東里間因兩座橋梁需修復，目前未能通行火車，暫時以公路接駁替代。記者劉學聖／攝影
台鐵鳳林至玉里間於9月30日起恢復行駛，玉里至東里間因兩座橋梁需修復，目前未能通行火車，暫時以公路接駁替代。記者劉學聖／攝影

受918池上地震影響，台鐵局花東線鐵路部分路段中斷停駛，其中花蓮=鳳林及富里=台東路段已於9月22日通車，經持續搶修，台鐵今日正式宣布鳳林=玉里間於9月30日起恢復行駛。屆時台北前往台東可直接搭車到玉里，並轉乘公路接駁車前往富里，再轉搭區間車前往台東。

以每天最早的一班402次太魯閣號為例，6點13分台北發車，9點12分抵達玉里，轉搭公路接駁約50分鐘，隨後在富里轉搭10點10分發車的區間車，於11點17分抵達終點站台東，若銜接完全順暢，台北往返台東最快約5小時可抵達。

台鐵說明，30日起玉里=富里間以公路接駁方式辦理，接駁車班次依火車行駛時刻開行，平均候車時間在15分鐘以內，原花蓮=玉里=台東間類火車公路接駁不再辦理，接駁車依區間車票價收費。公路接駁辦理時間，玉里往富里是每日6時30分至22時；富里至玉里則是每日6:時22時10分，旅客要注意搭乘時間。

針對30日後的列車復駛情形，台鐵說明，花東線玉里以北，除自強號301、420次及莒光號1、2次計4列次停駛外，其餘班次按原表定時刻恢復行駛；南迴線對號列車，每日增開新左營-台東間柴聯自強號3列次及EMU3000型自強號1列次，停駛週六、日開行之302、305、310、443次列車。

富里至台東間，於每日6時至21時間以每30分鐘開行1列次為原則，共計開行對號列車6列次及區間車60列次，另307、127、323、322、334等5列次行駛至富里站，其餘列車均以台東站起訖。

台鐵鳳林至玉里間於9月30日起恢復行駛，以每天最早的一班402次太魯閣號為例，6點13分台北發車，9點12分抵達玉里，轉搭公路接駁約50分鐘，隨後在富里轉搭10點10分發車的區間車，於11點17分抵達終點站台東，若銜接完全順暢，台北往返台東最快約5小時可抵達。圖／台鐵局
台鐵鳳林至玉里間於9月30日起恢復行駛，以每天最早的一班402次太魯閣號為例，6點13分台北發車，9點12分抵達玉里，轉搭公路接駁約50分鐘，隨後在富里轉搭10點10分發車的區間車，於11點17分抵達終點站台東，若銜接完全順暢，台北往返台東最快約5小時可抵達。圖／台鐵局

台東 台鐵 地震

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