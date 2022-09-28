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對流雲系發展旺盛 2縣市嚴防大雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局下午發布大雨特報，示意圖。記者曾原信／攝影
氣象局下午發布大雨特報，示意圖。記者曾原信／攝影

中央氣象局今日19時05分發布大雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日嘉義縣及台南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局也說，明天水氣依然偏少，各地為晴到多雲的天氣，大環境盛行偏東風，午後西半部山區有局部短暫陣雨；各地低溫約23到25度，白天微熱、紫外線強，西半部高溫普遍在32至35度，東半部約30、31度，日夜溫差稍大，早出晚歸請留意溫度變化。

氣象局說明，今年第21號熱帶性低氣壓今天早上8時在琉球東南方海面生成，有發展為輕度颱風的趨勢，未來朝日本南方海面移動，距離台灣1000公里以上，對台灣沒有直接影響；第16號颱風「諾盧」已登陸中南半島，對台灣已無影響；第17號颱風「庫拉」對台灣也沒有影響。

氣象局 颱風 大雨特報

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