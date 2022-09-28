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香蕉多元循環經濟利用 農委會：南部畜牧業者最大受益

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
日前香蕉盛產價跌，蕉農載運青蕉去化，大批青蕉堆疊如1人高，將作為豬隻飼料。本報資料照片
日前香蕉盛產價跌，蕉農載運青蕉去化，大批青蕉堆疊如1人高，將作為豬隻飼料。本報資料照片

香蕉產銷失衡，現在果賤傷農，國民黨立法院黨團今表示，政府只有在屏東有收購去化機制，但收購價只有一公斤5元，遠遠低於產地成本價的一公斤15元，高雄出現蕉農將香蕉棄丟滿地情況，收購有分別心。

農糧署本月19日啟動香蕉去化收購，以每公斤5元收購屏東南州、內埔等產地青蕉餵豬，引高雄地區不滿。

農委會農糧署表示，今年10月至明(112)年2月的秋冬蕉比去年增產10%，加上今年8月高溫及降雨，香蕉生長快速，致果肉軟爛不耐貯運，品質較差，加上中秋節期間，消費者以採購文旦為主，整體香蕉消費力道下降，因此，9月上中旬產地青香蕉合格品每公斤6至8元，次級品3元。

農糧署表示，受到新冠肺炎影響，船運運費、人工及進口原物料高漲，如動物食用硬質玉米，畜牧業者飼養牛、豬、雞、羊等經濟動物成本墊高，紛紛詢問香蕉合作社場可否提供香蕉作為飼料，例如屏東迦登果菜生產合作社就是經常將次級品香蕉提供給附近養豬戶，因此，九月中旬後開始「多元循環經濟利用」，南部畜牧業者是最大受益者。

農糧署說，考量高雄市香蕉主要產區在旗山區、美濃區及屏東養豬戶較多，因此輔導青果社里港集貨場供高雄農友處理次級品，一星期即停止；目前香蕉價格已上漲，目前產地青香蕉合格品已回升每公斤8至10元，次級品4至5元；入秋後香蕉品質佳，進入銷售旺季，產銷壓力紓緩，難關已過。

香蕉 農糧署

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