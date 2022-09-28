全國腎臟病患者高達200萬人 自我檢測五字訣不可不知

國內腎臟病患者高達170至200萬人，其中約9萬人需要長期接受透析治療，讓台灣一度是洗腎王國。花蓮慈濟醫院腎臟科主治醫師林于立表示，民眾若要遠離洗腎，應先避免罹患慢性腎臟病，或防止病情惡化，平時應控制三高、避免肥胖、戒菸及痛風等。而民眾對腎臟病常有錯誤迷思，認為腰痛是腎臟病主要症狀，但其實常見症狀是「無症狀」，提醒民眾透過「泡、水、高、貧、倦」五字訣，簡單自我檢測是否可能罹患腎臟病。

林于立說，洗腎十大高危險群，包含糖尿病、高血壓、腎絲球腎炎、痛風患者，以及濫用藥物、透析或腎臟病家族史、65歲以上老年人、抽菸、肥胖、環境暴露。其中透析腎友中，近有一半患有糖尿病，長期高血糖如同全身器官及血管浸泡在糖水裡，進而傷害腎臟血管，增加腎臟負荷，導致慢性腎病變。建議糖尿病、高血壓患者應定期測量血糖、控制血壓，避免腎臟傷害。

另長期濫用藥物，包括消炎止痛藥、來路不明未經醫師許可的中草藥，都可能傷害腎臟，建議不要隨意囤積藥物或聽信偏方，如因疾病因素必須用藥，請遵照醫師指示服用。而痛風患者因過多的尿酸也會沉積在腎臟，造成痛風腎病變，所以需少食用高普林的食物，配合降尿酸藥物的使用，並定期追蹤尿酸濃度。至於抽菸會造成交感神經的刺激，引起腎臟血管收縮造成血流不足；長期吸菸也會造成血管病變，進而影響腎臟功能。

民眾對腎臟病常有錯誤迷思，認為腰痛是腎臟病的主要症狀。林于立說，慢性腎臟病常見症狀其實是「無症狀」，直到腎臟病末期即將進入透析階段，才會出現尿毒症狀，但慢性腎臟病可能在早期就有徵象，透過「泡、水、高、貧、倦」五字訣，簡單自我檢測是否可能罹患腎臟病，民眾若出現這些症狀應及早求醫。