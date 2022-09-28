新冠疫情下腹膜透析成趨勢 花蓮慈濟新書為病友解惑

國內腎臟病患者高達170至200萬人，其中約9萬人需要長期接受透析治療，目前透析治療分為血液透析、腹膜透析，其中血液透析是利用人工腎臟取代已失去功能的人體腎臟，病人每兩至三天到醫院，一次治療時間約4、5小時，一切交由醫護人員來協助洗腎。腹膜透析是利用自己身體的腹膜代替腎臟功能；病人每天自行更換3到5次透析液，每次約20、30分鐘，不用到醫院，可以正常生活，上班，甚至可以游泳、泡溫泉、出國旅遊。

新冠疫情期間，民眾外出不便，為避免感染也不願到醫院看病、洗腎，腹膜透析就是十分方便的方式，花蓮慈濟醫院特別出版新書「全彩圖解覆膜透析居家照顧全書」詳細介紹腹膜透析，解答民眾疑問。花蓮慈濟醫院腎臟科主治醫師林于立說，腹膜透析具有不需要打針、不需經常往返醫院、飲食較不受限制、較能保留殘餘腎功能、透析時間彈性、無血液流失、透析過程血壓穩定、提升自我照顧能力等優點。

國衛院群體健康科學研究所副所長許志成說，新冠疫情期間，洗腎患者改以腹膜透析治療，對政府來說，疫情期間能減少需耗費大量人力物力管控，避免讓醫療量能與人員遭受到毀滅性打擊。2021年台灣腎病年報指出，台灣透析治療存活率優於美、加、紐、澳，且腹膜透析存活率更佳、平均餘命也更長。加上腎臟科醫師努力，腹膜炎發生率近5年有下降趨勢、腹膜透析平均住院率或急診次數也較低。

林于立表示，大部分血液透析腎友每次需打兩針、一周需往返醫院3次、飲食須嚴格控制鉀、青菜需先用熱水汆燙過、喝水也要斤斤計較、飲食也需特別挑選鉀離子較低的蔬果；但腹膜透析是利用預先植入腹腔的導管進行透析，免除打針之苦，每個月只要在約定好的時間返診一次、且因透析藥水不含鉀離子，不需特別限制蔬果攝取量，水分攝取也可自我拿捏，生活模式與正常人相近。

但雖然腹膜透析腎友可以享有較好生活品質。可是目前絕大多數長期透析腎友為選擇血液透析，根據2021台灣腎病年報紀錄，目前僅9.4%新發末期腎病患者接受腹膜透析。為了普及與協助病友對腹膜透析有更多了解，林于立醫師特別致贈一批新書給中華民國腹膜透析腎友協會，並由理事長吳鴻來代表收下，希望國內第一本關於慢性腎臟病居家腹膜透析的完整知識能幫助到更多病友。

許志成說，腹膜透析存在許多優勢，但近年利用率無法提升，政策制定者應給予更多支持與關注，期待社會各界不再只是關注洗腎在健保的支出，更希望能從對腎病患者為中心出發，探討該如何共同面對這個疾病，有機會翻轉台灣腎病的發生或治療。