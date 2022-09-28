髒髒！台灣醫療空汙高於全球平均 嚴重空汙恐殺精傷卵

「刀下救地球」我國三大婦產科醫學會今號召推動「淨零醫院」，全球推動防治空汙多年，英國更在今年五月完成第一例「淨零手術」，倡議防範空汙，醫院也該一同做起，無論是麻醉氣體或是手術電療等，都該加入防空汙概念。台灣醫療人均溫排放量遠高於全球平均的4.4％，台灣為4.6％。婦產科三大醫學會呼籲，空汙是造成不孕的原因之一，無論是在環境維護或是增加生育率的角度，醫學會都希望帶頭倡議支持。

隨著防範空汙的概念於全球升溫，國際也發起「淨零醫院」，跟根據Health Care Without Harm在2019年的研究報告，醫療溫室氣體排放台灣為4.6％遠高於全球平均的4.4％，檢視國內醫療溫室氣體排放的比例，婦產科等外科體系、麻醉手術等為「醫院排汙大戶」，占醫院溫室氣體排放的三成。

彰化基督教醫院婦產部資深主治醫師葉光芃表示，手術最常使用的麻醉氣體中，氧化亞氮占醫療排放的2％，而地氟醚、七氟醚被視為最具全球暖化鎖熱潛力的二大氣體，開刀房內如果使用一瓶地氟醚，等於燃燒440公克的煤炭。因此，英國率先規畫降低手術室地氟醚的使用，預計可以減少四成的碳足跡。

台灣麻醉醫學會前理事長謝宜哲表示，身為麻醉專科醫師，建議可以透過七點減少增加溫室氣體的麻醉做起，1. 盡可能減少其臨床實踐對環境的影響。2. 在不影響安全的情況下,使用環境友好的藥品和器材。3. 盡可能減少藥品、器材、能源和水的過度使用及浪費。4. 在麻醉學正式教學中融入環境可持續發展原則。5. 在麻醉學研究和品質提升專案中謹遵環境可持續發展原則。6. 在其醫療機構中,引領符合環境可持續性要求的行動。7. 與工業界合作促進環境可持續發展。

亞太婦產科內視鏡微創治療醫學會董事會主席李奇龍表示，氣候變遷與空汙有絕大的關係，且從許多研究顯示空汙對於生育力的影響顯著，包含精子數及精子活動力都會下降，加速女性卵巢老化、自然受孕率下降等，台灣已經是少子化社會，晚婚又加上空汙侵襲，站在婦產科的角度上，不得不帶頭一起防治。