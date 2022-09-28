宣布10月解封後訂單爆量 華航曝機票上漲2關鍵

中央流行疫情指揮中心日前指出，最快10月13日起邊境解封，歷經兩年多的疫情衝擊，航空業可望復甦。中華航空總經理高星潢今日受訪時說，其實邊境解封消息一出，11月至12月的機票預訂量就立刻暴增，解封初期10月到11月初的預訂量亦有明顯增加。

外界關注，疫後初期機票價格將在高點，何時可望回穩？高星潢說，因受到國際油價居高不下，且全球通貨膨脹影響，機票價格確實較疫情前還上漲，未來有一段時間票價仍高，但之後客運市場恢復後，市場機制會讓票價漸漸恢復到正常營運水準。

高星潢也預告，目前對於客運有著高度期待，華航也將開航菲律賓宿霧、越南峴港2個新航點，盼國人能搭機前往旅行，透過當地美景一掃疫情憂鬱心情。