獨／玉里醫院遭控把人當畜生關 中央：作法有超出指引

有部立玉里醫院住民等相關人員投訴，院方長期實施比中央更嚴格的隔離規定至今，連員工因家屬確診而被隔離，員工所照顧的院民也得全關進寢室隔離。多人寢室無衛浴廁所，隔離期間只能在眾目睽睽下共用便盆椅，吃飯也在旁邊。另有員工，頻繁隔離導致照護工作大增，人力不足以頻繁巡查各房，增加安全死角，今年有確診住民於房內吞食撕碎尿布等異物而噎死，發現時已來不及搶救。

玉里醫院院長王作仁表示，住民隔離期間照護不打折，這名住民平常就有吞食異物的問題，發現時立即急救，憾未救回，家屬也諒解。至於院民隔離規定，王作仁表示，都依照指揮中心最新頒布的「醫院因應院內發生COVID-19確定病例之應變處置建議」辦理，隔離期間若需離房如廁，會有工作人員去帶，只有確診虛弱者才會給便盆椅並由工作人員協助如廁，但可能有同寢室友也去使用。

根據8月29日公布之最新版「醫院因應院內發生COVID-19確定病例之應變處置建議」，院內發生病例並不包括「員工家屬確診但員工未確診」之情況，此情境下病人也不符合密切接觸者定義，頂多是「排除密切接觸者外的風險對象」。若風險對象是病人，新版處置建議未要求隔離，無症狀可繼續照常治療，有症狀者採檢陰性即可依照標準防護繼續照顧。

指揮中心發言人莊人祥表示，看起這部份的確超出指揮中心的指引。由於部立玉里醫院有精神科病人長照的特殊性，會再請疾管署區管中心、花蓮衛生局、感控專家，到醫院進行輔導。病家或員工如對具體事件有疑義，可向縣市衛生局進線提供，由衛生局進一步協處。

王作仁表示，因住民與工作人員就像家人一樣親密互動，病人平均年齡超過60歲，也有80、90歲，為了避免大量感染導致重症死亡，不得不採取保護措施。當員工有家屬確診時，若評估該員工與院民有較高接觸風險，就算該員沒有確診，仍會即時請住民就地在寢室隔離，但隔離期間該給的治療和照顧都不中斷，工作人員都會著防護裝備進到個別房間內服務。

不過，一名資深工作人員表示，住民雖大多有思覺失調診斷，但多是治療多年、病情穩定，送醫機制也運作順暢，但疫情後，只要說為了防疫，什麼事都可以無限上綱，太可怕了。他心痛地說，住民在這裡比受刑人還要悲慘，伙食很差、動不動就像畜生一樣被關，「在這裡這麼久，從來沒有發生過這麼嚴重的事情，我很希望能說出來。」

「這不是生活，是折磨。」一位院民表示，疫情期間動輒被關，自己已經被關好幾次，都要關傻了。有次5、6個人關在同一間房，只能共用一張便盆椅，很髒，沒人想用。當時一直拜託工作人員開門讓人去廁所，求不到，只能在便盆椅大便。吃飯也在房間裡聞著臭味吃，覺得自己好像被養在籠子裡的動物一樣，超級痛苦。

另一名工作人員說，玉里醫院有五個院區，每個院區的人力資源不一，有些分院原本人力就很吃緊。病人頻繁隔離期間，工作量大增，個別病房就會成為死角，悲劇發生的原因不是個別員工的錯誤，而是整個醫院的政策。