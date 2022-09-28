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飯後腹痛誤為胃潰瘍吃胃藥沒用 就醫才發現膽管結石

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
胡果正醫生表示，膽結石相當常見，好發於女性、中老年人、肥胖或有家族病史者。圖／衛生福利部基隆醫院提供
胡果正醫生表示，膽結石相當常見，好發於女性、中老年人、肥胖或有家族病史者。圖／衛生福利部基隆醫院提供

基隆一名年約70歲的男性，某天覺得右上腹隱隱作痛，不以為意，但過了5天都沒改善，尤其飯後特別不舒服，誤以為老毛病胃潰瘍又犯了，吃胃藥也沒減輕，就醫進行腹腔電腦斷層攝影，才確認有結石卡在總膽管末端。

這名男性病人至衛生福利部基隆醫院肝膽腸胃科門診評估後，胡果正醫師安排理學檢查、血液分析、胃鏡及超音波檢查，發現病人的肝膽指數上升，有輕微黃疸，胃部僅有潰瘍的疤痕，但膽囊結石與總膽管擴張。

胡果正研判，可能為膽管發炎導致，並高度懷疑膽管有阻塞，於是馬上安排腹腔電腦斷層攝影，並確認有結石卡在總膽管末端。請病人住院治療，先針對病人因膽管結石引起的急性膽管炎與膽管阻塞，使用抗生素治控制細菌感染，以及安排內視鏡逆行性膽胰管造影術（ERCP），順利取出數顆超過1CM的結石。

術後病人復原良好，不適症狀明顯改善，肝膽指數與黃疸下降，並於術後第3天康復出院；術後一周回診追蹤驗血，所有指數及身體機能皆已恢復正常。

胡果正今天在記者會表示，膽結石相當常見，好發於女性、中老年人、肥胖或有家族病史者。絕大部份膽結石都在膽囊裡生成，若未造成任何不適症狀，其實就不需要特別處理。

一旦結石從膽囊掉入膽管，由於膽管的出口細小，容易讓膽汁無法順利排出，進而引發膽管炎或胰臟炎，臨床表現除了上腹痛外，也可能會出現黃疸與發燒，嚴重時會合併細菌感染造成敗血症。

胡果正指出，由於上腹痛容易讓人誤以為是胃部不適，民眾若僅服用胃藥，而未就醫檢查，容易耽誤治療黃金時機，而讓情況更加惡化。

治療膽結石的方式，傳統是以外科手術切除膽囊為主，但若合併膽管結石，首要治療目標則是疏通膽管，這時通常也會有急性膽管炎或胰臟發炎，在病況較為複雜時，ERCP是治療方式首選，且與外科手術相比風險相對來得較低。

胡果正醫生表示，膽結石相當常見，好發於女性、中老年人、肥胖或有家族病史者。圖／衛生福利部基隆醫院提供
胡果正醫生表示，膽結石相當常見，好發於女性、中老年人、肥胖或有家族病史者。圖／衛生福利部基隆醫院提供
胡果正醫生表示，膽結石相當常見，好發於女性、中老年人、肥胖或有家族病史者。圖／衛生福利部基隆醫院提供
胡果正醫生表示，膽結石相當常見，好發於女性、中老年人、肥胖或有家族病史者。圖／衛生福利部基隆醫院提供

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