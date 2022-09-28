快訊

50歲以上可打第4劑了 莫德納次世代疫苗10月3日第2階段開打

30多歲男確診未通報看診 發病5天後喉嚨痰多、呼吸道阻塞猝死

流感疫苗10月1日分兩階段開打 可與新冠疫苗同時接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從莫斯科到台南熱蘭遮城 結合人文科技的最佳載具—微縮世界

未來城市／ 文・林一平
烏克蘭飯店正式名稱為Radisson Royal Hotel，習慣沿用舊名烏克蘭飯店。此建築落成時是世界最高的旅館，號稱莫斯科「七姐妹」之一。圖擷自維基百科，由烏克蘭飯店官網提供
烏克蘭飯店正式名稱為Radisson Royal Hotel，習慣沿用舊名烏克蘭飯店。此建築落成時是世界最高的旅館，號稱莫斯科「七姐妹」之一。圖擷自維基百科，由烏克蘭飯店官網提供

小時候看《彩色世界》（The Wonderful World of Disney）電視節目，一分鐘的片頭有一段「這是一個小世界」（It's a small world.），道盡世界的創新想像，深植我心，對我童年有很大影響。

「這是一個小世界」是「微縮世界」（miniature world）的概念，是迪士尼（Walt Disney）支持聯合國兒童基金會（UNICEF），為1964至1965年的紐約世界博覽會創作的。該景點大受歡迎，兩季展演後被運往迪士尼樂園，並於1966年5月28日開放。

2014年，我來到莫斯科烏克蘭飯店。烏克蘭飯店正式名稱為Radisson Royal Hotel，老中習慣沿用舊名烏克蘭飯店（Hotel Ukraina）。此建築落成時是世界最高的旅館，號稱莫斯科「七姐妹」之一。

烏克蘭飯店（Radisson Royal Hotel）曾經是世界最高的旅館。

所謂「七姐妹」，是紀念莫斯科建市800週年，於1950年代修建的七座史達林風格建築。飯店一樓有「莫斯科西洋鏡」（Diorama Moscow），將1977年的莫斯科市中心以75分之一比例的模型呈現。模型上方的燈光會變化，呈現出日夜景象，令人讚嘆。

「莫斯科西洋鏡」的產生過程如同「這是一個小世界」。1977年美國舉辦國家展覽，蘇聯外交部製作了一個獨特的莫斯科立體模型。這個立體模型引起了轟動，每天有多達四萬人來到紐約的鹿園（Deer Park）參觀。80年代，這個立體模型巡迴展演於義大利、土耳其、保加利亞、英國、德國和法國。最終回到莫斯科的經濟成就展覽會上展出，再移至Namyotkin街的展廳展出。

烏克蘭飯店一樓的「莫斯科西洋鏡」，能透過燈光變化，凸顯莫斯科市中心日夜不同的景致。

2007年，莫斯科立體模型被烏克蘭飯店收購，費時三年（2007至2010年）精心修復和改裝才完工。立體模型顯示了1977年莫斯科市中心及其周邊地區，從索菲斯卡亞（Sofiiskaya）到盧日涅茨卡亞碼頭（Luzhnetskaya Quays）的景觀。它具有多種高度精確的細節，用照明設備改變日光效果，創造了日夜轉變的錯覺。在互動模式下，還可用俄、英、法、德和中文解說。

2020年，我在台南看到新創公司「初上石」令人驚豔的微縮世界技術，和成功大學的物聯網技術MiinStore結合後，將會遠勝「莫斯科西洋鏡」。和初上石董事長林瑞堂討論，有一番雄心壯志，幫台南市建立400年前的熱蘭遮市元宇宙。

熱蘭遮市文物重建早已在成大進行。荷蘭檔案研究者廉斯卓（Menno Leenstra）無意發現的1643年熱蘭遮市鎮地籍登錄資料，內容包括建築地塊所有權人、地塊座落街道之名稱、地塊長寬尺寸等。現存熱蘭遮市鎮相關史料則有《大員決議錄》《大員長官致巴達維亞總督書信》《熱蘭遮城日誌》《巴達維亞城日誌》，與市鎮相關圖像則包括1635年市鎮規劃圖、1644年市鎮鳥瞰圖、1648年市鎮鳥瞰圖等及1927年地籍圖。

根據以上資料和現地調查，可以推測出1640年代熱蘭遮市鎮的平面圖，包括街道、街廓與地塊的形式、尺寸與位置。我建議台南文化局和成大合作，重建1640年代熱蘭遮市鎮1/24或1/18模型，成為文創科技發展平台。步驟如下：

第一，請學校或台南市提供一場地，將1/24或1/18比例街道畫出。可由遠距操控駕駛的街景車行走；到達某一景點時，以AR虛擬實境方式出現該處建築的3D影像細節。街景車最好有前視鏡頭（模擬開車者視角）及360度視角街景攝影機。

有前視鏡頭的微縮模型車可輔助建立市鎮模型。

第二，根據經費能力，將建築物建立於熱蘭遮市鎮平面圖的位置。建築內有LED燈及水線，可表演水舞以及燈光秀，建築實體模型可橫跨不同年代。

第三，整個場景設置風扇、燈、噴霧等，模擬自然景觀，反應熱蘭遮市鎮的氣候狀況。完成的模型城市類似下圖（初上石公司製作）。引進智慧農業技術，建立真實花草樹木；利用MiinStore的AI、大數據及IoT平台功能，讓成大學生以熱蘭遮市元宇宙為場域，進行創新應用（如模擬1648年2月1日的日夜狀況），並可重複設計不同的水舞、燈光秀。

初上石公司製作的模型城市可以模擬市鎮的自然景觀。

第四，由學校提供種子基金，初步成果用來申請科技部、文化局及文化部計畫。根據所獲得經費，依優先順序建造不同年代的台南地標建築。這將是一個十年計畫。

我將這個想法告知成大校長蘇慧貞，希望成大能為台南市建立熱蘭遮市元宇宙。蘇校長約了台南市府高層討論，沒想到碰了一個大釘子，台南市並不感興趣，計畫胎死腹中。

不過我認為，實體微縮世界是結合人文與科技最好的載具，能讓市民以此更認識自己所在的城市。「這是一個小世界」有此遠見，「莫斯科西洋鏡」也有相同的遠見。我們已掌握成本遠低於他們的MiinStore技術，相信台灣一定會有相同遠見的城市，願意和我共同推動這個計畫。

「這是一個小世界」與「莫斯科西洋鏡」和觀眾只能有限地互動，而MiinStore技術打破這個壁壘，可以讓學生們利用整合的物聯網、大數據及AI機制，以無碼少碼（No-code Low-code）的方式，輕鬆編寫出他們的創意，例如創作水舞音樂，在微縮的花園水池進行各種藝術呈現，改變原有的微縮世界。

和微縮世界互動，我希望人們會學習到如何更愛護地球，學到約旦努爾王后（Noor al-Hussein）所說：「如果要在日益縮小的世界裡共同繁榮昌盛，我們必須傾聽——並從彼此的故事中學習。」(If we are to prosper together in our increasingly small world, we must listen to -- and learn from each other's stories.)

如同美國演員阿茲維多（Sasha Azevedo）所說：「It's a small world, but we all run in big circles.」雖然我規劃創造的是一個微縮的小世界，但當中會有無限創意的空間，所有人都能在夢想的大圈子裡快樂奔跑！

「全文轉載自未來城市(從莫斯科到台南熱蘭遮城　結合人文科技的最佳載具——微縮世界｜林一平專欄)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

【推薦閱讀】

元宇宙來了！輝達執行長黃仁勳：虛擬世界經濟規模，終將超越實體

莫斯科 台南 建築 烏克蘭

相關新聞

震後重生 918地震花蓮受困倒塌樓房母女平安出院

918地震造成花蓮玉里鎮一處3層樓倒塌，葉姓婦人和5歲女兒被瓦礫困住3小時後獲救，送到玉里慈濟分院救治，今天出院，院方準...

李遠哲透露小祕辛 當年得諾貝爾獎被媽媽唸「不老實」

中研院院士李遠哲日前將諾貝爾獎等獲獎獎牌都捐贈給國立台灣歷史博物館，今天南下參與相關的特展開幕時，透露小秘辛，表示當年獲...

國健署LDCT篩檢 7千人揪出21名肺癌「18人有家族史」

肺癌高居我國癌症死因第一位，晚期（3及4期）發現存活率低，為讓肺癌患者在早期（0及1期）被找出，國健署今年7月1日補助肺...

影／國道1號彰化段27到29日連續封閉三晚 昨晚大塞車

高速公路局中區養護工程分局配合施工27日至29日連續3天晚間9時至次日清晨6時封閉國道1號彰化交流道至埔鹽系統交流道雙...

11隻寶可夢全員亮相! 華航皮卡丘彩繪機10/2啟航

中華航空參與 The Pokémon Company「飛翔皮卡丘計畫」推出皮卡丘彩繪機，實機於今日正式亮相，預計9月30...

飯後腹痛誤為胃潰瘍吃胃藥沒用 就醫才發現膽管結石

基隆一名年約70歲的男性，某天覺得右上腹隱隱作痛，不以為意，但過了5天都沒改善，尤其飯後特別不舒服，誤以為老毛病胃潰瘍又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。