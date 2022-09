從莫斯科到台南熱蘭遮城 結合人文科技的最佳載具—微縮世界

小時候看《彩色世界》(The Wonderful World of Disney)電視節目,一分鐘的片頭有一段「這是一個小世界」(It's a small world.),道盡世界的創新想像,深植我心,對我童年有很大影響。

「這是一個小世界」是「微縮世界」(miniature world)的概念,是迪士尼(Walt Disney)支持聯合國兒童基金會(UNICEF),為1964至1965年的紐約世界博覽會創作的。該景點大受歡迎,兩季展演後被運往迪士尼樂園,並於1966年5月28日開放。

2014年,我來到莫斯科的烏克蘭飯店。烏克蘭飯店正式名稱為Radisson Royal Hotel,老中習慣沿用舊名烏克蘭飯店(Hotel Ukraina)。此建築落成時是世界最高的旅館,號稱莫斯科「七姐妹」之一。

烏克蘭飯店(Radisson Royal Hotel)曾經是世界最高的旅館。

所謂「七姐妹」,是紀念莫斯科建市800週年,於1950年代修建的七座史達林風格建築。飯店一樓有「莫斯科西洋鏡」(Diorama Moscow),將1977年的莫斯科市中心以75分之一比例的模型呈現。模型上方的燈光會變化,呈現出日夜景象,令人讚嘆。

「莫斯科西洋鏡」的產生過程如同「這是一個小世界」。1977年美國舉辦國家展覽,蘇聯外交部製作了一個獨特的莫斯科立體模型。這個立體模型引起了轟動,每天有多達四萬人來到紐約的鹿園(Deer Park)參觀。80年代,這個立體模型巡迴展演於義大利、土耳其、保加利亞、英國、德國和法國。最終回到莫斯科的經濟成就展覽會上展出,再移至Namyotkin街的展廳展出。

烏克蘭飯店一樓的「莫斯科西洋鏡」,能透過燈光變化,凸顯莫斯科市中心日夜不同的景致。

2007年,莫斯科立體模型被烏克蘭飯店收購,費時三年(2007至2010年)精心修復和改裝才完工。立體模型顯示了1977年莫斯科市中心及其周邊地區,從索菲斯卡亞(Sofiiskaya)到盧日涅茨卡亞碼頭(Luzhnetskaya Quays)的景觀。它具有多種高度精確的細節,用照明設備改變日光效果,創造了日夜轉變的錯覺。在互動模式下,還可用俄、英、法、德和中文解說。

2020年,我在台南看到新創公司「初上石」令人驚豔的微縮世界技術,和成功大學的物聯網技術MiinStore結合後,將會遠勝「莫斯科西洋鏡」。和初上石董事長林瑞堂討論,有一番雄心壯志,幫台南市建立400年前的熱蘭遮市元宇宙。

熱蘭遮市文物重建早已在成大進行。荷蘭檔案研究者廉斯卓(Menno Leenstra)無意發現的1643年熱蘭遮市鎮地籍登錄資料,內容包括建築地塊所有權人、地塊座落街道之名稱、地塊長寬尺寸等。現存熱蘭遮市鎮相關史料則有《大員決議錄》《大員長官致巴達維亞總督書信》《熱蘭遮城日誌》《巴達維亞城日誌》,與市鎮相關圖像則包括1635年市鎮規劃圖、1644年市鎮鳥瞰圖、1648年市鎮鳥瞰圖等及1927年地籍圖。

根據以上資料和現地調查,可以推測出1640年代熱蘭遮市鎮的平面圖,包括街道、街廓與地塊的形式、尺寸與位置。我建議台南文化局和成大合作,重建1640年代熱蘭遮市鎮1/24或1/18模型,成為文創科技發展平台。步驟如下:

第一,請學校或台南市提供一場地,將1/24或1/18比例街道畫出。可由遠距操控駕駛的街景車行走;到達某一景點時,以AR虛擬實境方式出現該處建築的3D影像細節。街景車最好有前視鏡頭(模擬開車者視角)及360度視角街景攝影機。

有前視鏡頭的微縮模型車可輔助建立市鎮模型。

第二,根據經費能力,將建築物建立於熱蘭遮市鎮平面圖的位置。建築內有LED燈及水線,可表演水舞以及燈光秀,建築實體模型可橫跨不同年代。

第三,整個場景設置風扇、燈、噴霧等,模擬自然景觀,反應熱蘭遮市鎮的氣候狀況。完成的模型城市類似下圖(初上石公司製作)。引進智慧農業技術,建立真實花草樹木;利用MiinStore的AI、大數據及IoT平台功能,讓成大學生以熱蘭遮市元宇宙為場域,進行創新應用(如模擬1648年2月1日的日夜狀況),並可重複設計不同的水舞、燈光秀。

初上石公司製作的模型城市可以模擬市鎮的自然景觀。

第四,由學校提供種子基金,初步成果用來申請科技部、文化局及文化部計畫。根據所獲得經費,依優先順序建造不同年代的台南地標建築。這將是一個十年計畫。

我將這個想法告知成大校長蘇慧貞,希望成大能為台南市建立熱蘭遮市元宇宙。蘇校長約了台南市府高層討論,沒想到碰了一個大釘子,台南市並不感興趣,計畫胎死腹中。

不過我認為,實體微縮世界是結合人文與科技最好的載具,能讓市民以此更認識自己所在的城市。「這是一個小世界」有此遠見,「莫斯科西洋鏡」也有相同的遠見。我們已掌握成本遠低於他們的MiinStore技術,相信台灣一定會有相同遠見的城市,願意和我共同推動這個計畫。

「這是一個小世界」與「莫斯科西洋鏡」和觀眾只能有限地互動,而MiinStore技術打破這個壁壘,可以讓學生們利用整合的物聯網、大數據及AI機制,以無碼少碼(No-code Low-code)的方式,輕鬆編寫出他們的創意,例如創作水舞音樂,在微縮的花園水池進行各種藝術呈現,改變原有的微縮世界。

和微縮世界互動,我希望人們會學習到如何更愛護地球,學到約旦努爾王后(Noor al-Hussein)所說:「如果要在日益縮小的世界裡共同繁榮昌盛,我們必須傾聽——並從彼此的故事中學習。」(If we are to prosper together in our increasingly small world, we must listen to -- and learn from each other's stories.)

如同美國演員阿茲維多(Sasha Azevedo)所說:「It's a small world, but we all run in big circles.」雖然我規劃創造的是一個微縮的小世界,但當中會有無限創意的空間,所有人都能在夢想的大圈子裡快樂奔跑!

