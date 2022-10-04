如何挑好油？選擇符合美國FDA油酸含量標準的油才是關鍵
你是否想過，每天吃下肚的油，到底對人體是否健康？想吃的美味，卻又怕油對身體產生負擔？其實，挑好油的關鍵，在於油脂的飽和程度，這也攸關飲食者的健康。美國食品藥物管理局（FDA）建議，每天攝取20公克含量70%以上油酸的油脂，促進新陳代謝，維持健康。
人體需要油脂調節生理機能，脂肪不只能成為能量來源，還能在當人們遭逢室外低溫或受到衝撞時，發揮保護的功用。如果完全不吃油，身體健康會出問題，所以，與其不吃油，反而應該「適量攝取好油」。
何謂「油酸」？
專家建議，健康飲食應該從攝取不飽和脂肪酸開始，而不飽和脂肪酸中，常見的「Omega-9單元不飽和脂肪酸」為「油酸」，更被許多研究證實，若人的體內維持足夠的Omega-9有助健康。
日常飲食中，可透過含有油酸(omega-9)的油品，像是橄欖油、高油酸葵花油等都增加Omega-9攝取量，由美國FDA所公布的研究報告更直接指出，每日食用約20公克（1.5湯匙）含量70%以上油酸的油脂，有助健康維持。
如何挑選含有油酸的油品？
市售油品百百種，想要在架上陳列的各種油品中選出好油，首先，可透過包裝上營養標示的資訊，確認油酸及Omega-9的含量，多看一眼就能買到適合自己的好油。
此外，也可透過品名辨識，根據台灣CNS國家標準，油酸含量須高於75%才能使用「高油酸」作為產品名稱，而此含量也已符合美國FDA所建議的攝取量。
目前市面上也有知名大廠推出高油酸葵花油，讓注重健康的民眾挑選。食用油品領導品牌「得意的一天」推出的「頂級高油酸葵花油」，油酸含量85%，符合美國FDA建議，同時富含維生素E，具抗氧化作用，幫助油脂品質穩定不易變質。
油品選擇除了選擇高油酸含量，「得意的一天頂級高油酸葵花油」也可遠離脂肪及膽固醇，讓需要特別把關健康的族群，也能安心用好油；同時適用高溫烹調，日常料理、煎煮炒炸都能使用，讓消費者在享用美味料理，安心用好油，同時也為健康把關。
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