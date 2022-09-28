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國健署LDCT篩檢 7千人揪出21名肺癌「18人有家族史」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
國健署提供具有肺癌家族史、重度吸菸史等高危險群，接受每2年1次免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢。本報資料照片
國健署提供具有肺癌家族史、重度吸菸史等高危險群，接受每2年1次免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢。本報資料照片

肺癌高居我國癌症死因第一位，晚期（3及4期）發現存活率低，為讓肺癌患者在早期（0及1期）被找出，國健署今年7月1日補助肺癌高風險族群，每2年1次免費低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）篩檢，執行81天以來有7千多人參與，找出21名確診肺癌個案，當中早期就有20人，成效顯著。

國健署補助LDCT篩檢，統計今年7月1日至9月19日，全國共有7557人參與，包括4200名男性、3357名女性；其中4470人具肺癌家族史，2753人為重度吸菸者，334人為同時具肺癌家族史之重度吸菸者。共找出21名確診肺癌患者，其中早期（0及1期）個案占了20人，僅有1名為第3期肺癌。其中18人具有肺癌家族史、2人為重度吸菸者、1人同時具肺癌家族史之重度吸菸者。

中研院院士楊泮池團隊2015年執行肺癌低劑量電腦斷層研究，他今本報電訪時表示，國健署執行LDCT計畫，與2015年所做結果非常相似。他指出，肺癌患者中沒有做過篩檢，有半數到醫院診斷時已是3、4期，超過一半都無法開刀治療，必須靠標靶、免疫治療，不僅花費龐大醫療資源，患者晚年生活也痛苦，且有抗藥性問題；若透過篩檢，9成患者可於1期時及早篩出、診斷，透過手術治療幾乎可完全治癒。

肺癌之所以存活率低，因早期肺癌無明顯徵狀，有症狀才就醫大多以晚期。108年臺灣癌症登記資料顯示，每2個肺癌確診個案就有1個已經是第4期。肺癌早期（0及1期）的5年存活率達9成以上，但第4期就急降至1成，期別之間存活率差距甚大，這也顯示肺癌早期篩檢的重要性。

楊泮池表示，我國是全世界第一個針對抽菸及不抽菸族群提供公費LDCT肺癌篩檢的國家，此項政策也記載於世界肺癌組織官網。肺癌不僅是癌症死亡率第一，且是所有癌症中健保給付支出最高，但健保給付中超過一半是肺癌晚期病人。他指出，透過篩檢可減少晚期肺癌患者，不僅減少國家醫療支出，更有機會治癒，保有患者生活品質。

此次LDCT計畫受檢民眾，有11.7%有疑似異常之肺部結節，肺部結節多數為良性，楊泮池建議，檢查結果疑似異常的民眾，務必遵醫囑定期追蹤，以觀察結節有無新增或變化。至於已確診為肺癌者，更應配合醫師的治療計畫，儘早診治。國健署補助LDCT計畫執行至2030年，預期診斷出3.9萬至4萬名肺癌患者。

國健署補助LDCT對象包括：

1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。

2.重度吸菸史：50至74歲且吸菸史達30包-年（平均每天吸菸包數＊吸菸年數）以上，有意願戒菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。

國健署長吳昭軍提醒，LDCT僅能早期發現肺癌，並不能降低肺癌的發生率。透過戒菸及減少二手菸，養成健康生活習慣，才能降低罹患肺癌風險。國民健康署肺癌篩檢合約醫院名單查詢（https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=4619&pid=15785

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

肺癌 患者 國健署

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