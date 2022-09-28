7項技術交流 農委會作物病蟲害防治研討會今展開

農委會台南農改場舉辦「友善環境之作物病蟲害防治研討會」，邀請研究專家學者介紹7項友善環境的作物病蟲害防治技術。

研討會內容包括「蟲生真菌-淡紫菌防治害蟲之研究」「從昆蟲視覺談蟲害防治上的應用」、「健康種苗應用於作物病害管理」、「中性化亞磷酸及柑橘精油應用於蔬菜病害之防治」、「友善環境之果樹斑星天牛防治技術〜高壓空氣灌注法」、「旋轉式避蛾燈應用於果樹吸果夜蛾防治」、「倉儲害蟲之非化學農藥防治技術」等。

台南場表示，多項成果能確實於不使用化學農藥的前提下，有效管理產業面上的病蟲害問題，同時維護了作物、人與環境的安全健康；希望透過研討會分享，讓與會者吸收更多友善環境非化學農藥防治技術，並應用於田間作物病蟲害的整合性防治，逐步達成農藥減量及農業永續目標。

台南場表示，為落實農委會「化學農藥十年減半政策」，推廣IPM作物綜合管理，鼓勵友善農業，期望透過技術研發以促進農業永續發展，減少農藥危害議題。