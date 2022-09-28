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女大生打疫苗後全身紅疹 免疫抑制劑治療改善

中央社／ 台南28日電

台南市22歲女子今年4月施打第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗幾天後，全身皮膚出現會癢的紅疹，一直無法控制，醫師最後評估使用免疫抑制劑合併類固醇治療成功。

奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師莊琇真今天在院內衛教宣導會中表示，這名病患當時還是大學生，打完第3劑疫苗幾天後陸續出現嚴重皮疹，前往診所就醫接受高劑量類固醇治療1個多月，卻無法有效控制，且只要類固醇減量，紅疹就變得更嚴重，臉部也因吃高劑量類固醇腫起，還長出痘痘。

莊琇真表示，病患因每天癢到睡不著，準備求職的計畫也完全被打亂，最後到奇美醫學中心求診，全身已超過70%嚴重皮疹，經抽血與皮膚切片檢查，診斷為施打疫苗後引發的嚴重藥物疹。

莊琇真指出，經評估後使用免疫抑制劑環孢靈合併低劑量類固醇治療，1週後紅疹與皮膚癢問題明顯改善，且不再有新病灶產生，病患晚上已能安穩入睡，2週後紅疹幾乎完全褪去，僅剩色素沉著，再逐步調降劑量治療，1個多月後停藥，追蹤至今沒有復發，而且已順利找到工作。

莊琇真表示，依據今年6月歐洲皮膚病與性病學會雜誌一項研究，COVID-19疫苗引發皮膚不良反應的盛行率約3.8%，常見症狀包括注射處局部紅腫、非特異性皮疹、蕁麻疹、皮膚癢等，大部分是輕微且藥物治療能夠控制，引發嚴重不良反應的狀況比較罕見，民眾不需過度恐慌。

莊琇真指出，民眾若接種第1劑COVID-19疫苗後出現輕微皮膚不良反應，除非出現過敏性休克、血管性水腫或嚴重皮膚不良反應等症狀，否則不需限制同種疫苗再次施打，只要保持警覺，一旦出現廣泛性皮下出血點或瘀青、廣泛性病疹合併發燒、呼吸困難等症狀時，儘速就醫即可。

疫苗 類固醇 COVID-19

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