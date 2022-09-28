上班得花2小時 網怨竹科交通「爛到沒救」：科技城都不科技

有網友在PTT上以「新竹園區交通是不是爛到沒救了？」為標題發文，認為光是110年新竹市即創造稅收快兩千億的新竹科技園區，卻讓塞車成了日常的生活態度，平均而言，上班需要提早兩小時出發，「科技城卻一點都不科技」，讓他上網發問「有沒有園區交通爛到爆炸的卦」。

原PO表示，身為新竹心臟的新竹科技園區，年年為新竹和台灣的稅收貢獻就不少，很多人都是「特斯拉當TOYOTA開」，但卻讓塞車成了一種「園區人的生活態度」，平均而言，園區人上班得在上班時間提前2小時出發，若是需接送小孩可能要再更早，讓他大嘆，這是科技城該有的生活態度嗎？

原PO還比喻，像是寶山路拓寬，讓機車和汽車爭道，造成尖峰時段更塞，像是「肛門很小，但大腸卻塞滿了大便」一樣，讓他深感「科技城，卻一點都不科技」。

網友見文不少人感同身受，認為新竹市還包括清大和原交大校區「這種無敵交集，卻是這種鳥交通」、「中間又卡了兩間大學」，加上金牌園區的竹科，交通品質不該是這樣的光景。

該文釣出不少網友抱怨新竹交通，包括抱怨「西大地下道改建，不知道改了什麼鬼」、「高架沒直接拉到竹北」。

但也有人認為，原PO說的上班要提前2小時是「唬爛文」，認為雨天才可能需要到2小時通勤，平常的話約莫1小時就能到得了公司，「需要提早2小時都是要拿來塞高速公路的，這又是另一個戰場」。

也有人說，新竹這樣的地方，「車多路小，誰來(執政)都一樣啦」，也有人認為，竹科園區不居家辦公，加上幾乎人人都開車上班才造成塞車，還有人打趣說：「竹科人有在回家？」但也有人點出，其實竹科也有很多人是正常上下班，所以才導致尖峰時段會塞車的情形。

有人認為，若是看塞車的話，不要將焦點集中在新竹市，其實「連台北都塞到爆」、「沒去過內湖嗎？」、「沒體驗過基隆路跟公館圓環？」；還有人舉美國矽谷，認為矽谷也是一樣塞，只要是黃金科技園區，似乎都逃不了通勤塞車的命運。