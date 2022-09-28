小朋友拉肚子吃成人止瀉藥 致腸破裂急診手術

秋冬時節除了流感，小朋友也常見感染輪狀或諾羅病毒而造成腹瀉、拉肚子。但有些爸媽當孩子一拉肚子，就自行將家中常備的止瀉藥給孩子服用，小心反而造成更嚴重的症狀，甚至可能危及生命。

一名兩歲男童在家中上吐下瀉，爸媽見狀將家中常備的成人止瀉藥（Loperamide）對半給小朋友服用。沒想到持續一兩天後，小朋友腹痛加劇，到急診就醫因為止瀉藥讓小朋友腸胃蠕動減慢，不但導致腸阻塞，甚至出現腸破裂，而需要手術治療。

分享個案的北市藥師公會藥師蘇柏名表示，小朋友出現上吐下瀉主要原因包括細菌性腸胃炎和病毒性腸胃炎，其中秋冬最常見的是病毒性腸胃炎，包括諾羅病毒和輪狀病毒。病毒性腸胃炎並無特效藥，且無法使用抗生素治療，因此治療重點在緩解症狀和避免小朋友拉到脫水。

其中止瀉藥品機轉在於抑制交感神經、減緩腸胃道蠕動。除了因小朋友的肝腎功能尚未發育完全，藥品吸收的程度也和大人不同，若一味地認為將大人的藥品對半給予孩童服用，可能因為劑量太高而有反效果。

以分享的個案為例，原本上吐下瀉也是身體將毒素排出的機制之一。但因為使用成人的止瀉藥，導致小朋友腸胃蠕動過慢，毒素積聚，加上繼續喝水、吃東西，才會導致腸阻塞的後果。

蘇柏名表示，小朋友的腸胃藥品通常以水劑為主，方便調整劑量、濃度。且小兒腸胃藥多為處方用藥，因此必須經由醫師診斷，再到藥局購買。

另外，補充水分和維持電解質平衡也是治療小朋友腸胃炎的重點。蘇柏名表示，小朋友出現上吐下瀉時，可先短暫禁食，並持續讓小朋友補充適當水份或到藥局購買口服電解質液，維持身體水分和電解質平衡。

他也提醒，運動飲料含糖且電解質比例不同，可能因為刺激胃酸，讓腹瀉加劇，因此不建議以市售運動飲料取代電解質液。