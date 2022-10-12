盯手機追劇 眼睛乾澀疲勞！眼科名醫：補充黑醋栗、蝦紅素更護眼
韓劇《非常律師禹英禑》描述一名智商超過164的天才自閉症者，進入頂尖律師事務所「汪洋」工作，處理一宗又一宗的案件，刷新Netflix觀看紀錄，粉絲緊盯3C產品追劇，隨著劇情推展解開她的身世之謎，長時間導致用眼過度，眼睛乾澀疲勞。
摸黑看手機追劇 罹患急性青光眼
隨著影音串流平台的興起，國外的戲劇節目在台灣也能零距離觀看，每晚孩子睡了以後，更是許多父母的小確幸，由於擔心驚醒小孩，只能摸黑瘋狂追劇、打手遊，手機的光是藍光，很傷視力，一位網友在批踢踢分享，她就是這樣得了急性青光眼。
根據眼科醫學會調查顯示，民眾每日使用3C的平均時間長達10小時，長時間用眼導致眼睛疲勞，調節焦距的睫狀肌疲乏，造成眼睛不適、痠脹、視力模糊及乾眼症、退化性黃斑部病變、白內障等症狀加劇。
然而，現代人飲食失衡，想要攝取完整的謢眼營養素不容易，眼科名醫官珮慈推薦除了民眾熟知的葉黃素，還要積極補充「蝦紅素」。
眼科名醫：萃取自雨生紅球藻的蝦紅素 抗氧化力是葉黃素的5至10倍
為何蝦紅素可以媲美葉黃素？官珮慈表示，葉黃素、蝦紅素皆具護眼效果，但兩者功效不一，葉黃素提供眼睛黃斑部所需的營養；蝦紅素則降低黃斑部傷害，也能減輕眼部疲勞、改善乾眼，放鬆睫狀肌、增進3C對焦調節的能力。
蝦紅素是大自然界中奇蹟般的營養素，具強大的抗氧化力，是維生素C的六千倍，又被稱為「超級維生素」。
它也是一種類胡蘿蔔素，紅球藻類和海洋生物體內都有，萃取自雨生紅球藻的蝦紅素，抗氧化能力是葉黃素的3倍純淨不致敏，可作為每日積極保養。而且經人體實驗證實，每天4毫克蝦紅素，連續補充28天，能減少眼睛疲勞感，是用眼過度的急救聖品。
日本學術單位實證：含黑醋栗的護眼配方效果顯著
除了蝦紅素的護眼好處之外，根據「日本關西學院大學」臨床實證，連續食用葉黃素+玉米黃素+黑醋栗的獨特複方，清晰舒適效果更顯著。
什麼是黑醋栗？黑醋栗含有很高含量的花青素，其保護力是藍莓的3.8倍，有「莓果之王」之稱，所含的花青素與常見的莓果相比種類多、強度高、效果好，黑醋栗的花青素可以加速視網膜感光物質的視紫質再生，促進視覺敏銳度，提升視力。
與葉黃素號稱護眼雙傑的玉米黃素，對於晶潤明亮也有幫助，根據美國哈佛大學醫學院建議，葉黃素與玉米黃素比例又以5:1的含量為最適合人體利用的黃金比例。
眼科名醫推薦：經科學實證的黑醋栗葉黃素 含有五大複方成分
挑選葉黃素保養，眼科醫師官珮慈建議，選擇經過科學實證的黑醋栗葉黃素配方， 尤其推薦3C族、熟齡族等需要加強護眼的族群。檢視葉黃素的複方成分時，多留意以下五大護眼成分，缺一不可。
1、蝦紅素：萃取自純淨雨生紅球藻，含有超級保護力，即刻舒緩痠脹。2、游離型葉黃素：採用FloraGlo專利原料，大幅提高吸收率3、花青素：來自紐西蘭莓果之王黑醋栗，花青素含量業界最高，維持清晰有神。4、玉米黃素：嚴選非洲頂級金盞花，雙重保護力。5、維生素A：有助於維持暗處視覺，從早到晚守護晶亮。
醫師也提醒，想補充葉黃素有感，關鍵在於「每日持續攝取比一次高量攝取更為重要」，建議葉黃素每天攝取適量6-10毫克，持之以恆，持續吃半年至一年，成人也可以選用升級版，加了蝦紅素和黑醋栗的葉黃素，維持晶亮水潤更有感。
此外，避免長期、近距離及用眼過度，適度讓眼睛休息，搭配補充加了蝦紅素和黑醋栗的葉黃素，才能遠離眼疾提早報到！
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