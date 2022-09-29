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全家便利商店「滿餡麵包」餡料增量10% UP！街頭超認真試吃好感度破表

記者陳立儀／ 台北報導

對於小資族與忙碌的上班族來說，超商麵包是早餐、下午茶果腹的首選，但是求方便精省之餘，也要滿足口腹之慾。「超認真試吃」於街頭隨機邀請消費者試吃口味多樣化、餡料份量再升級的全家便利商店「滿餡麵包」系列，獲得「麵包鬆軟、餡料澎湃兼具口感、好吃」的一致好評，有人先前常吃其他超商麵包，試吃後說「值得跳槽」；還有人試吃一款之後又多要了另一種口味，一口接一口吃不停，甚至在滿分5分的標準下給了6分的破表高分。

全家便利商店鮮食採購經理施佳宜表示，「滿餡麵包」系列的靈感是來自於日本平民美食コッペパン（koppe-pan），是源自日本昭和10年學生的營養午餐，用鵝蛋型麵包體加入豐富餡料。全家便利商店不僅開發出平價美味的「滿餡麵包」系列，更結合台灣消費者喜愛的可可、花生、草莓等餡料，推出後即大獲好評。

看準消費者重視麵包內餡的口感與份量感，全家便利商店「滿餡麵包」系列近日全面升級，包括麵糰體透過高溫短時間燒成，讓麵包更加蓬鬆柔軟，同時增添內餡的顆粒感與層次感，餡料更增量10％以上；另外也會不定期推出一些特殊口味，希望吸引更多消費者嘗鮮。

本次「超認真試吃」端出5種口味的全家便利商店「滿餡麵包」，透過街頭試吃讓消費者直接評論升級是否真的有感。其中「榛果可可滿餡」的濃郁榛果可可醬以杏仁角增添顆粒感，搭配鹹中帶甜的海鹽奶霜，在美味、口感與潤澤感方面都獲得高分，還有人說「這個我會一次買10個」；「深焙花生滿餡」以雲林花生角搭配深焙花生醬，再拌入花生粉增添口感與濃郁感，先前就買過滿餡麵包的26歲林小姐試吃後說「餡料真的有變多，鹹甜滋味很好」；「果粒草莓滿餡」在草莓醬中添加椰果增添口感層次，再搭配煉乳卡士達醬，滿滿餡料讓原本愛吃奶酥麵包的28歲林先生給出5分滿分；「大納言紅豆奶油滿餡」使用台灣在地大納言、萬丹紅豆入料，搭配鹹甜奶油霜，同樣因為麵包鬆軟、內餡的顆粒口感讓試吃者感受到真材實料，還說連小朋友應該都會喜歡。

將於9月28日新上市的「韓式辣醬鮪魚滿餡」是特殊的新滋味，柔軟麵包體包覆以馬鈴薯、黑胡椒及洋蔥拌成的鮪魚餡料，搭配特調韓式辣醬。試吃者乍看忍不住好奇問「這個口味是認真的嗎？」結果吃完直呼「special！amazing！」；也因為口味特別又好吃，讓試吃者覺得完勝其他超商。

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