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蘇貞昌視察桃機 盼為迎接國門開放做最好準備

中央社／ 桃園機場28日電

行政院長蘇貞昌今天前往視察桃機放寬邊境管制3+4、0+7整備情形，他向所有工作人員表示敬意與感謝，也拜託國門第一線人員做好每個環節，為迎接國門開放做最好準備。

蘇貞昌上午在視察前接受媒體聯訪表示，機場是國門，過去2年11個月疫情期間，在第一線防疫的所有工作人員辛苦了，在國門就要開放的前一刻，他特別來機場向所有工作人員表示敬意、感謝，同時也來看準備好了沒。

蘇貞昌說，經由過去的規劃，一個星期的觀察，若大家都準備好了，將視這週的疫情，如果都能順利、疫情也都如中央流行疫情指揮中心預判且都能掌控，將在明天行政院會聽取指揮官報告後，各部會形成共識，明天就有可能由指揮中心宣布，一如當初的預告，在10月13日開放國門。

蘇貞昌指出，相關應有的準備工作都應該做好，隨著國門開放，大量觀光客跟出國旅遊回國的民眾，會面臨過去2年多來不同的狀況，過去為防疫所做的種種準備、動線、空間、人力、可能都要面臨很大的改變。

蘇貞昌表示，明天開始是新階段，接下來會是怎樣的狀況，要特別拜託在國門第一線工作所有防疫、工作人員，一定要堅持把每一個環節都做好，能迎接國門開放做到最好的準備。

對於記者詢問，立委昨天質詢時關注鏡電視議題，質疑NCC許可鏡電視申設案是否有政治力介入。蘇貞昌說，國家通訊傳播委員會（NCC）是獨立機關，每一個委員都是專業，任期都有保障，政府對於獨立機關的獨立運作都尊重，也從不干預。

記者詢問，如何看待資深媒體人周玉蔻委由律師控告台北市長柯文哲及國民黨台北市長參選人蔣萬安，甚至抱怨民進黨不相挺。蘇貞昌指出，台灣是自由的社會，民主、法治的國家，我們已經行之有年，都有相關的規範，大家照著規範走就可以。

蘇貞昌 疫情 桃機

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