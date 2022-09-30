家事職人授3大打掃秘技！吸拖同步、地板清潔一機搞定

工作家庭兩頭燒，居家環境髒污累積的速度讓你跟不上？如何才能花更少時間把家裡打掃乾淨，換來輕鬆愜意的生活和心情？就讓擁有超過20年家事服務經驗、有「家事界魔術師」之稱的郭品婕來告訴你！

「家事界魔術師」郭品婕分享3大打掃秘技。 圖/udn提供

「居家清潔只要用對方式，就一點也不難。」郭品婕分享她最近發現的打掃神器—Panasonic MC-A13G無線吸塵器，可以一次解決地板毛髮、灰塵髒污、沙發及角落縫隙藏汙納垢等打掃痛點，還能縮短打掃時間，無須花費太多力氣。

【打掃秘技1】電動軟絨吸頭，高效除塵、毛髮不易纏結

留長髮、養寵物的家庭，家裡地板經常會有毛髮，若用一般吸塵器吸，毛髮會纏繞在吸頭上，導致吸力減弱又清潔不易，如何才能有效清理地板上的頭髮？

郭品婕表示，傳統作法是先把地板掃過一遍，或用膠帶大面積黏過再吸，但是現在有更輕鬆簡便的方法，Panasonic MC-A13G無線吸塵器有別於一般吸塵器的毛刷吸頭，採用密度更高的軟絨材質，能夠更貼合地板，達到高效除塵，大直徑軟絨毛刷更能減少毛髮纏繞，讓清掃更加輕鬆順暢。

大直徑設計、密度更高的軟絨材質能夠更貼合地板、高效除塵，並減少毛髮纏繞。 圖/Panasonic提供

【打掃秘技2】吸拖同步，灰塵、髒污一網打盡

台灣氣候潮濕，灰塵很容易黏在地板縫隙或毛孔，加上可能會有乾掉的汙水或醬汁，光是吸塵還不夠，一定要溼拖才夠乾淨。

使用Panasonic MC-A13G無線吸塵器，只要裝上卡扣水箱，就能在吸塵同時進行溼拖，達到雙倍清潔。卡扣水箱組裝拆取都很簡單，即扣即用容易上手；高效除塵拖布採用魔術貼設計，黏貼處完全密合，加上「壓力式出水設計」，完全不用擔心漏水問題。郭品婕提醒大家，「拖地時盡量不要來回重複原地拖，採用從遠方到近處的順向拖，清潔效果會更好。」

卡扣水箱組裝拆取簡易，高效除塵拖布清潔力絕佳、使用後容易清理維護，貼心設計使用起來更順手。 圖/Panasonic提供

【打掃秘技3】輕巧設計、強勁瞬吸，輕鬆打掃大空間、多角落

每個家的空間大小不同，會有各式打掃的需求，建議打掃時掌握「由上而下」、「由內而外」的行動原則，才能事半功倍地減少重複性打掃，同時方便統一集中垃圾一次清乾淨。

想要持久打掃，又不想扛著笨重的吸塵器練二頭肌？那就一定要有一台輕巧、吸力強勁的神助手！Panasonic MC-A13G無線吸塵器本體重量只有1.3公斤，輕巧好用不會累；吸力強勁，吸過走過不遺漏；續航力足足有45分鐘，清潔一次到位，省時更省力。

Panasonic MC-A13G無線吸塵器本體重量只有1.3公斤，吸力強勁，續航力有45分鐘。 圖/Panasonic提供

針對沙發、死角灰塵，或是磁磚、木板縫隙，Panasonic MC-A13G無線吸塵器配備各式吸頭，加上有兩種手握方式，可以靈活轉換使用在各種居家環境，一支吸塵器就可以輕鬆打掃一整個家，CP值破表！

搭配各式吸頭靈活轉換使用在各種居家環境，輕鬆打掃一整個家。 圖/Panasonic提供

郭品婕並分享吸塵器的保養撇步，她認為「可以水洗，是最乾淨的清潔方式。」Panasonic MC-A13Ｇ無線吸塵器的集塵盒和軟絨毛刷都可以拆下來水洗，可以防止細菌孳生、去除異味；使用吸拖同步功能後，建議把剩下的水倒掉，下次要拖地時再裝乾淨的水，高效除塵拖布每次使用完就拆下來洗淨晾乾，比洗拖把方便省力多了！

俗話說「工欲善其事，必先利其器。」想讓家中環境乾淨如新，也讓生活煥然一新，就從選對Panasonic MC-A13G無線吸塵器開始！吸拖同步，地板清潔一機搞定，讓打掃從此不再是苦差事。