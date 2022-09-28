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防疫旅館將退場！業者抱怨無配套 網奉勸「不然呢？趕快迎接觀光客吧」

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
10月13日可望解封入境「0+7」，屆時大部分防疫旅館將面臨轉型。本報資料照片
10月13日可望解封入境「0+7」，屆時大部分防疫旅館將面臨轉型。本報資料照片

image source：AsiaYo

文／賴琬琳

中央疫情指揮中心宣布邊境解封，入境「０＋７」政策將在10月13日上路，先前因應防疫政策而出現的「防疫旅館」即將退場。業者聽聞邊境即將解封，紛紛抱怨「看電視才知道」、「沒有配套措施」、「準備時間太短」等等，對此交通部觀光局表示，防疫旅宿將朝回歸常態經營邁進，除協助媒合人力，也正研議相關獎勵輔導措施，定案後將對外宣布。

中央疫情指揮中心逐步開放邊境，被防疫旅館業者質疑「沒有配套」。

防疫旅館退場話題聲量飆升　累計86萬人住過

根據觀光局數據顯示，台灣境內防疫旅館每天約可提供2.4萬間房，近期因為逐步疫情開放，平均使用率約六成，2年多來累計有86萬人入住。從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/09/23～2022/09/26）四天的聲量來看，針對防疫旅館的討論聲量有2000多筆，其中高峰落在9月25日中華民國旅館商業公會全聯會榮譽理事長張榮南表示「防疫旅館在疫情期間站第一線，挺完之後就被一腳踢開」，引發廣大討論，比較特別的是大部分網友並不是在談論配套措施，而是覺得「疫情總是會過去的」、「防疫補助領這麼久了，該賺的也賺了」、「退場就恢復營業吧」、「早晚都是要開放的」、「政府補貼都是來自納稅人的錢，疫情期間對觀光業已經補貼很多了，不要索求無度」、「不然咧～趕快做好全面清潔消毒，預備迎接正常的觀光客呀」。

防疫旅館退場成為最近熱門話題。

交通部長王國材赴立法院備詢前受訪表示，目前仍有382家防疫旅館業者，未來退場時會與勞動部協助媒合人員，10月13日防疫旅館退場後，轉換成一般旅館會有空窗期，交通部將研擬補貼方案協助業者度過。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月23日至2022年09月26日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『防疫旅館』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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