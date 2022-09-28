快訊

國安基金不救？台股何時回溫可抄底 專家曝「三個數據」

如何避免吃進農藥殘留蔬果？譚敦慈授唯一辦法：台灣10大乾淨蔬菜一次看

老三轉向大哥…長榮弟弟派同盟瓦解 引爆點是星宇航空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

早期乳癌、罕病病友用藥 健保擴增多項藥物給付範圍

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保擴增多項藥物給付範圍，包括早期乳癌、罕病病友用藥等。本報資料照片。記者杜建重／攝影
健保擴增多項藥物給付範圍，包括早期乳癌、罕病病友用藥等。本報資料照片。記者杜建重／攝影

為照顧早期乳癌、兒少、罕病等病友，健保署今年8月召開全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，評估健保財源可支付下，通過「早期乳癌尚未發生腋下淋巴結轉移病人可用標靶藥物治療」、「遺傳疾病努南氏症可用生長激素治療」、「罕病龐貝氏症可用更具安全的新藥治療」、「類固醇治療無效的嚴重氣喘12至17歲青少年，得以生物製劑治療」。

健保署長李伯璋表示，依臨床試驗結果證明，未發生淋巴結轉移的HER2陽性早期乳癌患者的腫瘤大於2公分，經標靶藥物治療可顯著減少復發或轉移風險，經專家討論同意通過含trastuzumab成分藥品，擴增給付於「HER2過度表現、雌激素受體為陰性、腫瘤大於2公分、未發生腋下淋巴結轉移」的早期乳癌病人，此擴增給付僅適用與健保署達成協議的生物製劑，預估約510位乳癌病人受惠。

另為顧及遺傳性疾病及罕病病友醫療權益，會議也通過遺傳性疾病努南氏症候群兒童患者，可使用含somatropin成分的生長激素製劑，預估約64名兒童受惠。而罕病龐貝氏症病友將可使用更具療效及安全性的含avalglucosidase alfa成分新藥，取代現行藥品。

李伯璋表示，就青少年治療用藥，現行健保給付生物製劑治療嗜伊紅性白血球的嚴重氣喘患者，僅限於成人，此次會議也通過擴增給付於12至17歲病人，當青少年使用口服類固醇無效後，健保給付含mepolizumab成分藥品，預估約163名青少年患者受惠。

李伯璋說，為落實提升對病患照護，近年致力於新藥之收載及擴增給付範圍的審核及協議，惟因健保藥品預算有限，處理健保資源時必須考量病人、醫界以及藥界等多面向需求的難處，期盼相關病友團體能以夥伴關係的態度提出對健保資源最佳運用的建議，同時也須請藥廠基於社會責任，盡速與健保署達成各項協議，包含藥價調整，期使健保資源給付用於最有效益的治療。

健保 乳癌 患者

延伸閱讀

乳癌篩檢「鈣化點」勿輕忽 13年後全身癌細胞轉移

健保醫療影像再利用 助攻台大偵測工具揪出「癌王」

健保大數據看腦中風5-1／就醫率於50歲以後倍數成長

APEC數位健康照護研討會登場 創新醫療讓國人健康受惠

相關新聞

影／看緊荷包！台74大里接國3段 10月1日起啟用科技執法

台74線快速道路大里接國道3號交流道，車流量大，常有跨越槽化線、大車占用內側車道行駛等違規，統計在去年至今年9月底，一共...

早期乳癌、罕病病友用藥 健保擴增多項藥物給付範圍

為照顧早期乳癌、兒少、罕病等病友，健保署今年8月召開全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，評估健保財源可支付下...

人生逆轉學／歷經憂鬱症與躁鬱症同時襲來…大提琴家陳世霖的音樂更深了

人生必有風雨，端看個人所遇風雨大小，又如何承受面對。聯合報數位版推出「人生逆轉學」專欄，邀請各行各業知名人士分享他們曾遇的人生逆境，看他們曾流過的淚，又如何在黑暗中找光亮，把風雨化甘霖，歡迎訂閱。 大提琴家陳世霖難忘18歲第一次拉琴給馬友友聽的情景。那時他拉布拉姆斯第一號大提琴奏鳴曲，曲畢，馬友友說拉得非常好，但是「別忘了布拉姆斯是個人，他也有黑暗面，有很起伏的情緒」。

涵洞變漏洞／涵洞管養沒統一標準 安全性不足增加行車風險

桃園市黎姓民眾走涵洞後穿越台61線挨撞，撞出台灣涵洞多，卻無設計與標準等規範；專家建議政府應盡快立法規範道路構造，訂立安全規範，否則涵洞管養標準各自為政，行人或駕駛經過視距不佳、照明不佳的涵洞時，只能自求多福。

朱宗慶「俠飛春光」震撼登場 用打擊樂描繪蔣渭水

如何用音樂呈現蔣渭水的一生？朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光」，集合4位作曲完成7段音樂，用打擊樂描繪出蔣渭水生命中的...

台捷直航 加快研議

立法院長游錫堃昨在臉書表示，他與立法院秘書長林志嘉、交通部長王國材及華航董事長謝世謙，對開闢「桃園—布拉格」直航進行意見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。