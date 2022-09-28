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影／看緊荷包！台74大里接國3段 10月1日起啟用科技執法

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台74線大里接國3段的科技執法設備，將在10月1日啟用，針對跨越槽化線、大車占用內側車道等違規行為取締。圖／台中市警局交通大隊提供
台74線大里接國3段的科技執法設備，將在10月1日啟用，針對跨越槽化線、大車占用內側車道等違規行為取締。圖／台中市警局交通大隊提供

台74線快速道路大里接國道3號交流道，車流量大，常有跨越槽化線、大車占用內側車道行駛等違規，統計在去年至今年9月底，一共164起事故，發生台中市警局交通大隊已在該處設置科技執法設備，設備已完成測試、宣導，將在10月1日起啟用取締，提醒用路人行經該處遵守交通法規，以免受罰。

台74線大里段接國道3號交流道，因鄰近工業區，尖峰時刻車流量大，部分車輛為貪快，常有跨越槽化線爭道行駛、大型車輛占用內側車道行駛等違規行為，台中市警局交通大隊統計，該路段去年發生98件交通事故，今年至9月25日止，發生66件交通事故，該路段因路幅空間有限，無適當空間、地點，讓員警執行違規攔查、執法工作。

台中市警局因此規畫台74線大里段（30.3K至33.1K）南北雙向，設置AI智慧偵測車行軌跡、車牌辨識等交通科技設備，已完成測試、宣導，將在10月1日正式啟用，自動擷取違規影像逕行舉發，現場也有警示牌面，提醒用路人科技執法偵測中，主要目的是讓駕駛人遵守行車秩序，使交通順暢並降低交通事故發生。

台中市交大指出，科技執法是全國警察機關的重要政策，台中市現有台61線與向上路6段區間測速系統、台灣大道百貨公司前公車停靠區，以及高鐵台中站上下客接送區違規停車自動偵測、北區五岔路口（三民路、五權路、崇德路與錦南街口）多功能執法系統等設備。

台中市警局長蔡蒼柏說，交通科技執法設置地點，在交大網站都有公告，現場也也設置警示牌面，提醒用路人前有科技執法，希望駕駛人養成遵守交通規則的良好用路習慣，增進交通順暢，減少交通事故發生。

台74線大里接國3段的科技執法設備，將在10月1日啟用，針對跨越槽化線、大車占用內側車道等違規行為取締。圖／台中市警局交通大隊提供
台74線大里接國3段的科技執法設備，將在10月1日啟用，針對跨越槽化線、大車占用內側車道等違規行為取締。圖／台中市警局交通大隊提供
台74線大里接國3段的科技執法設備，將在10月1日啟用，針對跨越槽化線、大車占用內側車道等違規行為取締。圖／台中市警局交通大隊提供
台74線大里接國3段的科技執法設備，將在10月1日啟用，針對跨越槽化線、大車占用內側車道等違規行為取締。圖／台中市警局交通大隊提供
台74線大里接國3段的科技執法設備，將在10月1日啟用，針對跨越槽化線、大車占用內側車道等違規行為取締。圖／台中市警局交通大隊提供
台74線大里接國3段的科技執法設備，將在10月1日啟用，針對跨越槽化線、大車占用內側車道等違規行為取締。圖／台中市警局交通大隊提供

台中市 科技執法

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