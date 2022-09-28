朱宗慶「俠飛春光」震撼登場 用打擊樂描繪蔣渭水

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光」，集合4位作曲完成7段音樂，用打擊樂描繪出蔣渭水生命中的7個場景，回望這位在100年前帶領台灣人文化覺醒的精神領袖。圖／朱宗慶打擊樂團提供
宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光」，集合4位作曲完成7段音樂，用打擊樂描繪出蔣渭水生命中的7個場景，回望這位在100年前帶領台灣人文化覺醒的精神領袖。圖／朱宗慶打擊樂團提供

如何用音樂呈現蔣渭水的一生？朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光」，集合4位作曲完成7段音樂，用打擊樂描繪出蔣渭水生命中的7個場景，回望這位在100年前帶領台灣人文化覺醒的精神領袖。「俠飛春光」10月起於台中歌劇院、台北國家音樂廳、高雄衛武營巡迴演出。

蔣渭水在世僅短短40年，參與了成立台灣文化協會、台灣議會設置請願活動、成立台灣民眾黨、興辦台灣民報等眾多重要文化事件。在「俠飛春光」音樂會中，多次合作的導演李小平與編劇施如芳，捨棄常見的「傳記式」敘事，將主要場景設定在蔣渭水的牢中歲月，透過他的書寫以及與獄友的對話，對比民間讀報社的民眾熱情響應，展現出「關得住形體、卻關不住精神傳遞」的強烈象徵。

「俠飛春光」從蔣渭水遭囚禁開始，由楊祖垚所寫的〈小夜曲〉，採用許多不同的聲響與演奏效果，表達蔣渭水在監獄深夜的無比黑暗中，思索自身、社會、台灣至世界的關係。接續的第二曲〈獄中即景〉，作曲家洪千惠以鼓牆的設計，讓演奏者猶如身處牢籠中，展現不同階層獄友之間的對話，並且帶出蔣渭水名篇「古董大會」裡譏諷舊時代文人的傳統思維。第三曲則是由蔡昀恬所寫的〈何罪之有〉，講述台灣民報被禁，求知民眾依然用各種方式傳遞新思想，作曲家蔡昀恬則充分活用了「報紙」做為打擊素材，時為鼓棒、時為樂器，甚至撕裂的聲響也可入樂，相當具有戲劇張力。

最後一曲〈俠飛春光〉，編劇施如芳將蔣渭水比作希臘神話中不懼飛太高的少年伊卡洛斯，櫻井弘二也先以少年童聲唱出不畏精神，最後打擊樂與大合唱一起將最終氣氛推向高潮，帶出臺灣社會在蔣渭水登高一呼後，持續突破與找尋自我定位的過程，充滿渲染力的終曲旋律，將帶給觀眾深刻的感動。

●2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光」—晨鐘暮鼓蔣渭水，將在10月6日（四）晚間7點半於台中國家歌劇院大劇院、10月29日（六）晚間7點半與10月30日（日）下午2點半於台北國家音樂廳，以及11月1日（二）晚間7點半於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳巡迴演出。

朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光」，集合4位作曲完成7段音樂，用打擊樂描繪出蔣渭水生命中的7個場景，回望這位在100年前帶領台灣人文化覺醒的精神領袖。圖／朱宗慶打擊樂團提供
朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠飛春光」，集合4位作曲完成7段音樂，用打擊樂描繪出蔣渭水生命中的7個場景，回望這位在100年前帶領台灣人文化覺醒的精神領袖。圖／朱宗慶打擊樂團提供

蔣渭水 音樂會 台中歌劇院

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